Pressestimme: 'Augsburger Allgemeine' zu den Sondierungsgesprächen in Berlin

dpa-AFX · Uhr
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AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zu den Sondierungsgesprächen in Berlin:

"Dass man überhaupt festhalten muss, Antisemiten aus der Fraktion auszuschließen, ist das Mindeste. Unzureichend ist auch ein Expertengremium, das künftig darüber entscheiden soll, ob ein Vorfall als Antisemitismus eingestuft werden soll oder nicht. Angebracht wäre es gewesen, dass man jüdische Verbände, die ihre Sorgen über die Linken-Regierung geäußert haben, in diesen Mechanismus einbezieht."/yyzz/DP/he

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