Pressestimme: 'Die Glocke' zu Abbau von Kapazitäten im Luftverkehr

OELDE (dpa-AFX) - "Die Glocke" zu Abbau von Kapazitäten im Luftverkehr:

"Hohe Standortkosten bremsen den Luftverkehr aus. Europas größte Fluggesellschaft Ryanair hat jetzt bekannt gegeben, ihre Präsenz in Deutschland deutlich zu verringern. (...) Der Abbau von Kapazitäten ist ein Alarmsignal. Leidtragender ist wieder einmal der regionale Mittelstand. Betroffen sind die Hidden Champions, die unbekannten Weltmarktführer, die Spitzentechnik "Made in Germany" anbieten und eine globale Anbindung benötigen. Denn trotz der unbestrittenen Vorteile von Videokonferenzen bleibt der persönliche Austausch unersetzlich. Wichtige Geschäfte werden immer noch von Angesicht zu Angesicht angebahnt und abgeschlossen. Der Schritt Ryanairs macht auch die Probleme des Wirtschaftsstandorts deutlich. Wer nicht wettbewerbsfähig ist, wird abgehängt."/yyzz/DP/nas