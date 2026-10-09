Pressestimme: 'Frankfurter Rundschau' zu neuem Leitantrag der Grünen

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Rundschau" zu neuem Leitantrag der Grünen:

"Die Erkenntnis der beiden Spitzengrünen, dass die Kraft unseres Landes aus den Kommunen kommt, entbehrt allerdings nicht der Ironie. Die Menschen in Dörfern, kleinen und mittleren Städten wissen das schon lange. Mindestens genauso lange ärgern sich viele von ihnen darüber, dass die "große" Politik das meistens ignoriert und die kommunale Ebene allein lässt mit der Umsetzung von Projekten, die höheren Ortes beschlossen wurden. Politik fängt vor der eigenen Haustür an, dort sind Verbesserungen und Fehler sofort spürbar. Es ist bitter, dass dieses Mantra erst jetzt in demokratischen Parteien erklingt, nach den Wahlerfolgen der AfD. Die verdanken die extrem Rechten eben der Strategie, in der Fläche präsent zu sein. Und es ist ebenso bitter, dass die anderen Parteien - auch die Grünen! - ihnen diese Fläche geradezu fahrlässig überlassen haben."/yyzz/DP/nas

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