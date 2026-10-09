Reiche leitet Freigabe Ölreserven ein - "Bis zu 15 Millionen Barrel"

Berlin, ⁠09. Okt - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat angekündigt, den G7-Beschluss für die Freigabe zusätzlicher Ölreserven zur Stabilisierung der Märkte vollständig umzusetzen. "Diesel und Heizöl sollen den ‌Anfang machen, Rohöl kommt hinzu", sagte Reiche am Freitag der Nachrichtenagentur Reuters.

Im Wirtschaftsministerium hieß es, ⁠dass ⁠bis zu 15 Millionen Barrel Öl und Ölprodukte freigegeben werden können. "Wir müssen immer die gesamte Lieferkette im Blick haben. Verfügbares Rohöl allein reicht nicht", sagte die CDU-Politikerin. "Es braucht ‌funktionierende Transportwege und Raffinerien, die ‌daraus Diesel, Heizöl oder Kerosin herstellen. Wir können froh sein über jede Raffinerie, die wir in ⁠Deutschland haben. Das ist unser wichtigstes Asset in ‌puncto Versorgungssicherheit."

Die G7 ⁠hatten am 2. Oktober beschlossen, 100 Millionen Barrel Öl in den kommenden vier Monaten freizugeben, mit besonderem Fokus auf die ‌Freigabe von Diesel ⁠in den kommenden 20 Tagen. "Daran ⁠wollen wir uns beteiligen", bekräftigte Reiche. "Wir werden deshalb bereits am 16. Oktober dem Bundesrat die entsprechende Freigabeverordnung zur Billigung vorlegen."

Auf Deutschland sei Verlass, man komme den internationalen Verpflichtungen nach. "Mehr Angebot, mehr Verlässlichkeit, mehr Versorgungssicherheit: Genau das schaffen wir jetzt – für Unternehmen und ⁠Verbraucher und für unsere transatlantische Partnerschaft", sagte die CDU-Politikerin.

(Bericht von Andreas Rinke, redigiert von Thomas ‌Seythal)