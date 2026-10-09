Rheinmetall - Bricht weitere wichtige Unterstützungen

Um mehr als die Hälfte war die Aktie von Rheinmetall gegenüber dem Jahreshoch bereits abgestürzt, doch nun wurde auch noch eine wegweisende Unterstützung durchbrochen. Damit ist noch nicht das bisherige 2026er-Tief leicht über der 900er-Marke gemeint, die auch zurzeit noch sicher behauptet wird. Jedoch wurde ein genau vier Jahre währender Aufwärtstrend mit der jüngsten Korrektur ein genau vierjähriger Aufwärtstrend gebrochen. Damit droht dem DAX®-Wert weiteres Abwärtspotenzial. Auf Schlusskursbasis kam es am Mittwoch ohnehin bereits zu einem 19-Monats-Tief, was ebenfalls bärisch zu interpretieren ist. Als nächstes Korrekturziel ist die Notierungslücke 832/834 Euro auszumachen. Aufgrund des kräftigen Anstiegs seit dem Angriffskriegs auf die Ukraine sind aber auch noch deutlich stärkere Rücksetzer denkbar. Auffällig ist die Unterstützung am waagerechten Bereich 660/670 Euro. Das logarithmische 38,2-Prozent-Fibonacci-Retracement der 2020/2025er-Aufwärtsbewegung liegt aber erst bei 470 Euro. Dagegen sorgt ein siebenwöchiger Abwärtstrend bei 1020 Euro für Widerstand und Gegenwind. Der bedeutendere neunmonatige Abwärtstrend verläuft inzwischen bei 1090 Euro.

Rheinmetall (Daily)

Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Rheinmetall

Quelle: stock3²

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