Saudi-Arabien: Drei Tote bei Angriffen auf Flughafen in Riad

09. Okt (Reuters) - ⁠Bei den beiden Angriffen auf den internationalen Flughafen in der saudiarabischen Hauptstadt Riad am Donnerstag sind drei Menschen getötet worden. Zudem seien mehrere Personen verletzt worden, teilte die saudiarabische Luftfahrtbehörde ‌am Freitag auf der Online-Plattform X mit. Bei den Todesopfern handele es sich um saudiarabische Staatsbürger. Der erste Angriff ⁠habe Einrichtungen ⁠des Flughafens König Chalid getroffen, der zweite eine Maschine der staatlichen Fluggesellschaft Saudia. An den Anlagen sei Sachschaden entstanden. Der Flughafenbetrieb wurde der Behörde zufolge inzwischen wieder aufgenommen.

Die im Jemen kämpfenden und mit dem Iran verbündeten Huthi-Rebellen erklärten ‌am Donnerstag, sie hätten den Flughafen ‌mit zwei Marschflugkörpern angegriffen. Die Miliz gab zudem an, einen Flughafen in der südwestlichen Stadt Nadschran sowie einen Luftwaffenstützpunkt in Chamis ⁠Muschait mit ballistischen Raketen angegriffen zu haben. Die saudiarabischen Behörden ‌bestätigten den Angriff auf Nadschran ⁠zunächst nicht. Die Huthis begründen ihre Angriffe mit der saudiarabischen Militärhilfe für die Regierungstruppen im jemenitischen Bürgerkrieg. Saudi-Arabien unterstützt eine Offensive der von den Vereinten Nationen anerkannten ‌Regierung des Jemen zur ⁠Rückeroberung von gebieten, die von ⁠den Huthis kontrolliert werden.

Saudiarabische Behörden hatten am Mittwoch mitgeteilt, dass bei Angriffen auf die Flughäfen in Riad und Abha im Südwesten des Landes im Laufe der Woche drei Menschen getötet worden seien. Der Konflikt gilt mittlerweile als eine Ausweitung des Krieges zwischen den USA und dem Iran. Er schürt die Instabilität in der Region und droht, ⁠andere Staaten in die Kämpfe hineinzuziehen.

(Bericht von Eman AbouhassiraBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)