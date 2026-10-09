Studie: Autoindustrie leidet unter Investitionen in veraltete Technologien

Berlin, 09. Okt (Reuters) - ⁠Das lange Festhalten an alternden Technologien hat einer Studie zufolge die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Autoindustrie beschädigt. Die Branchenkrise sei nicht nur eine Folge der schwachen Nachfrage, der chinesischen Konkurrenz oder des Übergangs zur Elektromobilität, hieß es in einer Studie des Kreditversicherers Allianz Trade, die am Freitag veröffentlicht wurde. Ein wichtiger Grund seien auch Investitionsentscheidungen in der Vergangenheit. Das Geld sei ‌zu lange in bestehende Verbrennerplattformen oder Dividenden geflossen, während Investitionen in Elektrifizierung und Digitalisierung zu spät gekommen seien. "Die Kapitalallokation der vergangenen zwei Jahrzehnte ist ein Bumerang, der jetzt zurückkommt", sagte Guillaume Dejean, Branchenexperte bei Allianz Trade. "Als ⁠die Autobauer das ⁠Kapital schließlich umgeschichtet haben, um Zukunftsthemen anzugehen, ist es mit der Gießkanne auf zu viele Vorhaben verteilt worden."

Allein im laufenden Jahr habe die europäische Branche ihre Investitionen um ein Fünftel gekappt, während zugleich die übrigen Großkonzerne ihre Ausgaben um zehn Prozent gesteigert hätten. "Der Einbruch kommt genau zu dem Zeitpunkt, an dem softwaredefinierte Fahrzeuge, KI und autonomes Fahren die Wettbewerbsbedingungen neu ordnen", sagte Dejean.

Die Autobranche benötige derzeit allerdings nicht unbedingt mehr Kapital, sondern vor allem eine ‌klare Strategie und Prioritätensetzung. Dazu zählten etwa weniger parallele Fahrzeugplattformen, Partnerschaften bei ‌Batterien und Halbleitern oder gezielte Investitionen in Chipdesigns, KI- und Cloud-Infrastruktur und softwarebasierte Geschäftsmodelle.

SO VIELE CHINESISCHE AUTOBAUER BEI MESSE IN PARIS WIE NIE

Zugleich wachse der Wettbewerbsdruck chinesischer Hersteller in Europa. Ihr Anteil an den europäischen Neuzulassungen sei bis Mitte 2026 auf ⁠knapp zehn Prozent gestiegen. Bei Elektroautos seien es 16 Prozent Marktanteil, bei Plug-In-Hybridfahrzeugen sogar gut ein Viertel. Bei der Automesse ‌in Paris, die am Montag beginnt, stellen 20 chinesische ⁠Hersteller ihre Fahrzeuge aus, doppelt so viele wie 2024.

Die chinesischen Autobauer setzen derzeit unter anderem deswegen so stark auf den Export, weil ihr Heimatmarkt massiv unter Druck ist. Der Datendienstleister Mobility Global rechnet für das laufende Jahr in China mit einem Fahrzeugabsatz von nur noch 22,6 Millionen Autos, das sind 4,7 ‌Millionen weniger als 2025. "Derzeit sehen wir eher eine Verschlechterung als ⁠eine Verbesserung", sagte Mobility-Global-Prognosechef Henner Lehne. Auch mittelfristig ⁠werde der Markt sich nicht erholen. Mit einer Rückkehr zum Niveau von 2025 sei erst 2031 zu rechnen, außer die chinesische Regierung lege ein weiteres Konjunkturprogramm auf. Der Druck auf den europäischen Markt sei auch deswegen so stark, weil die USA für chinesische Autos verschlossen seien, sagte Brad Kunz, Partner bei der Unternehmensberatung Grant Thornton Stax. "Hätten die USA chinesische Fahrzeuge zugelassen, wäre Europa kein derartiges Schlachtfeld."

Dabei seien die europäischen Elektroautos inzwischen aber wettbewerbsfähiger als lange angenommen, heißt es in der Allianz-Trade-Studie weiter. Vor allem kleine und städtische Fahrzeuge müssten sich beim Preis-Leistungs-Verhältnis nicht verstecken, sagte Dejean. Sie böten eine größere Reichweite bei gleichen Preisen als chinesische Modelle. In Paris ⁠tritt unter anderem die Opel-Mutter Stellantis mit der elektrischen Ente an. Volkswagen stellt den elektrischen Tiguan vor.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte)