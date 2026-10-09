Südafrikanische Juristin Pillay erhält Friedensnobelpreis

- von Gwladys Fouche ⁠und Nora Buli

Oslo, 09. Okt (Reuters) - Die südafrikanische Juristin Navi Pillay erhält den diesjährigen Friedensnobelpreis. Die 85-Jährige werde für ihren Einsatz für Frieden und Völkerrecht geehrt, teilte das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo mit. Pillay war unter anderem Richterin am Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) und leitete eine UN-Untersuchungskommission, die Israel Völkermord im Gazastreifen vorwarf. Die Vergabe an Pillay unterstreiche die Bedeutung einer regelbasierten internationalen Ordnung, hieß es in der Begründung des Komitees. Das Völkerrecht stehe unter enormem Druck und seine Institutionen würden angegriffen.

"Wir sehen eine Entwicklung hin zu ‌einer Machtpolitik auf Kosten rechtlicher Rahmenbedingungen und des weltweiten Respekts vor Recht und Gerechtigkeit", erklärte das Komitee. Wann immer Macht vor Recht gehe, untergrabe dies die Stabilität, das Vertrauen und das friedliche Zusammenleben. Obwohl das Nobelkomitee weder Israel noch US-Präsident Donald Trump namentlich erwähnte, gilt die Entscheidung als politisch hochbrisant. Der ⁠IStGH in Den Haag ⁠steht seit Längerem im Visier Trumps, der seine Kampagne gegen das Gericht verschärft hat, nachdem dieses im vergangenen Jahr Haftbefehle gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu erlassen hatte.

Israel verurteilte die Preisvergabe scharf. "Die Entscheidung des Nobelkomitees ist beschämend und eine Unterstützung für Antisemiten wie Pillay selbst", sagte der israelische UN-Botschafter in Genf, Daniel Meron, der Nachrichtenagentur Reuters. Als Vorsitzende der UN-Untersuchungskommission habe sie Kampagnen angeführt, die die Existenz Israels untergrabe, den Terrorismus verharmlose und die Realität im Dienste einer politischen Agenda manipuliert habe. Israel wies den UN-Bericht nach seiner Veröffentlichung im vergangenen Jahr als "skandalös" und "erfunden" zurück.

"EINE BESONDERE VERANTWORTUNG"

Pillay erfuhr von der Auszeichnung während einer Juristenkonferenz in Nürnberg. Sie hielt ‌sich in dem Gebäude auf, in dem 1945 und 1946 die Nürnberger Prozesse gegen führende Vertreter ‌des NS-Regimes geführt wurden – genau 80 Jahre und neun Tage nach den dortigen Urteilsverkündungen. "Als Letztes habe ich den Bericht über Gaza übergeben, in dem das Geschehen dort als Völkermord bezeichnet wird", sagte Pillay vor einer feiernden Menge, wie ein Video in den sozialen Medien zeigte. Mit Blick auf die letztjährige Preisträgerin María Corina Machado, die ihre Medaille im Januar an ⁠Donald Trump übergab, scherzte Pillay unter dem Gelächter der Anwesenden: "Wenn Sie noch ein bisschen mehr klatschen, teile ich diesen Preis vielleicht mit Trump."

Später widmete sie die Auszeichnung ‌allen Überlebenden internationaler Verbrechen sowie den Verteidigern der internationalen Justiz, deren Mitgefühl und Mut ⁠dafür sorgten, dass Verbrechen nicht ungestraft bleiben. An die Staats- und Regierungschefs der Welt gerichtet sagte sie: "Sie sind rechtlich verpflichtet, die Menschenrechte zu schützen und auf Krieg zu verzichten."

Die Präsidentin des IStGH, Tomoko Akane, begrüßte die Entscheidung. "In einer Zeit tiefgreifender Herausforderungen für die internationale Rechtsordnung und die Rechtsstaatlichkeit ist diese Anerkennung von besonderer Bedeutung", erklärte sie. Trump forderte im vergangenen Monat andere Länder auf, den IStGH zu verlassen, und verhängte Sanktionen gegen ‌Richter und Staatsanwälte. Jorgen Watne Frydnes, der Vorsitzende des Nobelkomitees, sagte zu Reuters, dass die ⁠Institutionen weltweit unter Beschuss stünden und Richter sanktioniert würden. "Die mächtigsten Staaten ⁠tragen hierbei eine besondere Verantwortung", sagte er.

INDISCH-TAMILISCHE HERKUNFT

Die Bundesregierung gratulierte Pillay zur Auszeichnung. Der stellvertretende Regierungssprecher Stefan Meyer sagte in Berlin, Pillay habe über Jahrzehnte hinweg mit großem persönlichen Engagement für Menschenrechte, Gerechtigkeit und die Durchsetzung des Völkerrechts gekämpft. Ihr Lebenswerk vom Einsatz gegen die Apartheid bis zu ihrer Arbeit für die internationale Strafgerichtsbarkeit und die Vereinten Nationen verdiene höchste Anerkennung. Deutschland stehe fest zum Völkerrecht. "Wir gehören zu den wichtigsten Unterstützern des Internationalen Strafgerichtshofs und setzen uns für starke, unabhängige und handlungsfähige internationale Gerichte ein", sagte Meyer.

Pillay wurde in Durban in der damaligen südafrikanischen Provinz Natal als Tochter einer indisch-tamilischen Familie geboren. 1967 eröffnete sie als erste Frau in Natal eine eigene Anwaltskanzlei und war später die erste nicht-weiße Richterin am Hohen Gerichtshof des Landes. In ihrer Karriere verteidigte sie unter anderem Nelson Mandela und andere Gegner des Apartheid-Regimes. Von 2008 bis 2014 war sie UN-Hochkommissarin für Menschenrechte. Sie ist die fünfte südafrikanische Persönlichkeit, die den ⁠Friedensnobelpreis erhält. Derzeit ist sie zudem als Richterin am Internationalen Gerichtshof (IGH) im Völkermord-Verfahren gegen Myanmar tätig.

Der Friedensnobelpreis ist mit zwölf Millionen schwedischen Kronen (rund 1,2 Millionen Dollar) dotiert. Er wird am 10. Dezember, dem Todestag des Preisstifters Alfred Nobel, in Oslo überreicht.

(Mitarbeit Terje Solsvik, Nerijus Adomaitis und Tom Little Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Jörn Poltz.Bei Rückfragen wenden Sie ‌sich an berlin.newsroom@tr.com)