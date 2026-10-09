Südafrikanische Menschenrechtlerin Navanethem Pillay erhält Friedensnobelpreis

Reuters · Uhr
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Oslo, ⁠09. Okt (Reuters) - Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die südafrikanische Juristin Navanethem "Navi" ‌Pillay. Das teilte das norwegische Nobel-Komitee in Oslo am ⁠Freitag ⁠mit. Die 85-Jährige war in ihrer Laufbahn unter anderem Richterin am Internationalen Strafgerichtshof und UN-Menschenrechtskommissarin. Sie ‌werde für ihren ‌Einsatz für Frieden und Völkerrecht geehrt, erklärte das Nobelkomitee ⁠die Entscheidung. Die Auszeichnung ist ‌mit zwölf ⁠Millionen schwedischen Kronen dotiert, was rund einer Millionen Euro entspricht. Der Friedensnobelpreis ‌wird ⁠am 10. Dezember ⁠in Oslo überreicht. Es ist der Todestag des schwedischen Industriellen Alfred Nobel, der die Preise 1895 in seinem Testament stiftete.

(Reuters OsloBearbeitet von Alexander RatzRedigiert ⁠von Christian Götz Bei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)

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