Südafrikanische Menschenrechtlerin Navanethem Pillay erhält Friedensnobelpreis
Oslo, 09. Okt (Reuters) - Der Friedensnobelpreis geht in diesem Jahr an die südafrikanische Juristin Navanethem "Navi" Pillay. Das teilte das norwegische Nobel-Komitee in Oslo am Freitag mit. Die 85-Jährige war in ihrer Laufbahn unter anderem Richterin am Internationalen Strafgerichtshof und UN-Menschenrechtskommissarin. Sie werde für ihren Einsatz für Frieden und Völkerrecht geehrt, erklärte das Nobelkomitee die Entscheidung. Die Auszeichnung ist mit zwölf Millionen schwedischen Kronen dotiert, was rund einer Millionen Euro entspricht. Der Friedensnobelpreis wird am 10. Dezember in Oslo überreicht. Es ist der Todestag des schwedischen Industriellen Alfred Nobel, der die Preise 1895 in seinem Testament stiftete.
(Reuters OsloBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian Götz Bei Rückfragen wenden Sie sich an berlin.newsroom@tr.com)