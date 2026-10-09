Südafrikanische Menschenrechtlerin Navanethem Pillay erhält Friedensnobelpreis

Oslo, 09. ⁠Okt (Reuters) - Die südafrikanische Juristin und Menschenrechtlerin Navanethem "Navi" Pillay erhält in diesem Jahr den Friedensnobelpreis. Sie werde für ihren Einsatz für Frieden und Völkerrecht geehrt, teilte das norwegische Nobelkomitee in Oslo am ‌Freitag mit. "Ein roter Faden zieht sich durch ihre gesamte Laufbahn – von ihrer frühen Arbeit bei der Verteidigung von Nelson ⁠Mandela und ⁠anderen, die sich gegen die Apartheid auflehnten, bis hin zu ihrer Tätigkeit als Richterin in einigen der wichtigsten internationalen Prozesse unserer Zeit", erklärte das Komitee. Die 85-Jährige war in ihrer Laufbahn unter anderem Richterin am Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) und UN-Menschenrechtskommissarin.

Die ‌Auszeichnung für Pillay ist der fünfte Nobelpreis, ‌der in dieser Woche nach den Ehrungen in den Bereichen Literatur, Chemie, Physik und Medizin bekanntgegeben wurde. Im vergangenen Jahr erhielt ⁠die venezolanische Oppositionsführerin Maria Corina Machado den Friedensnobelpreis. Die Auszeichnung ‌ist mit zwölf Millionen schwedischen Kronen ⁠dotiert, was rund einer Million Euro entspricht. Der Preis wird am 10. Dezember in Oslo überreicht. Es ist der Todestag des schwedischen Industriellen Alfred Nobel, der die ‌Preise 1895 in seinem ⁠Testament stiftete.

Als mögliche Preisträger im Vorfeld ⁠genannt worden waren der IStGH selbst oder auch Papst Leo. Den Preis für sich beansprucht US-Präsident Donald Trump schon seit langem, ihm wurden aber angesichts des Iran-Kriegs keine Chancen bei dem fünfköpfigen Komitee eingeräumt. Die venezolanische Oppositionsführerin Machado hatte ihre Nobel-Medaille Trump überreicht, was ein Novum in der 125-jährigen Geschichte des Preises war.

(Bericht von Gwladys Fouche, Nora ⁠Buli, Terje Solsvik, Nerijus Adomaitis und Tom Little Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian Götz Bei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)