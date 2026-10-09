Südafrikanische Menschenrechtlerin Navanethem Pillay erhält Friedensnobelpreis

- von ⁠Gwladys Fouche

Oslo, 09. Okt (Reuters) - Die südafrikanische Juristin und Menschenrechtlerin Navanethem "Navi" Pillay erhält den diesjährigen Friedensnobelpreis. Die 85-Jährige werde für ihren Einsatz zur Förderung des Friedens und des Völkerrechts geehrt, teilte das norwegische Nobelkomitee in Oslo am Freitag mit. Pillay habe staatliche Stellen und ‌Staatschefs zur Rechenschaft gezogen, Opfern von Gewalt und Konflikten Hoffnung gegeben und in ihrer langen Karriere einen klaren moralischen Kompass bewiesen. Pillay war in ihrer Laufbahn ⁠unter anderem Richterin ⁠am Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) und UN-Menschenrechtskommissarin.

"Ein roter Faden zieht sich durch ihre gesamte Laufbahn – von ihrer frühen Arbeit bei der Verteidigung von Nelson Mandela und anderen, die sich gegen die Apartheid auflehnten, bis hin zu ihrer Tätigkeit als Richterin in einigen der wichtigsten internationalen Prozesse unserer Zeit", erklärte das Komitee. Das UN-Menschenrechtsbüro begrüßte die ‌Entscheidung und würdigte Pillays langjährigen Einsatz. Dies sei eine ‌großartige Nachricht, und es brauche mehr Hingabe und Engagement für die Menschenrechte, teilte die UN-Behörde in Genf mit.

Pillay leitete zudem die UN-Untersuchungskommission zu den besetzten palästinensischen Gebieten, die im ⁠vergangenen Jahr zu dem Schluss gekommen war, dass Israel im Gazastreifen einen Völkermord begangen ‌habe. Israel hatte den Bericht als "skandalös" zurückgewiesen.

VERLEIHUNG ⁠AM 10. DEZEMBER IN OSLO

Die Auszeichnung für Pillay ist der fünfte Nobelpreis, der in dieser Woche nach den Ehrungen in den Bereichen Literatur, Chemie, Physik und Medizin bekanntgegeben wurde. Im vergangenen Jahr erhielt die venezolanische Oppositionsführerin Maria ‌Corina Machado den Friedensnobelpreis. Machado schenkte ihre ⁠Nobel-Medaille später US-Präsident Donald Trump, was ⁠ein Novum in der 125-jährigen Geschichte des Preises war. Trump beansprucht die Auszeichnung seit langem für sich. Beobachter räumten ihm bei dem fünfköpfigen Komitee jedoch keine Chancen ein. Im Vorfeld waren zudem der IStGH selbst sowie Papst Leo als mögliche Preisträger genannt worden.

Die Auszeichnung ist mit zwölf Millionen schwedischen Kronen dotiert, was rund einer Million Euro entspricht. Der Preis wird am 10. Dezember in Oslo überreicht. Dies ist der Todestag des schwedischen Industriellen Alfred Nobel, der die Preise ⁠im Jahr 1895 in seinem Testament gestiftet hatte.

(Mitarbeit Nora Buli, Terje Solsvik, Nerijus Adomaitis und Tom Little Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian Götz Bei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)