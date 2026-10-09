Südafrikanische Menschenrechtlerin Pillay erhält Friedensnobelpreis

- von Gwladys Fouche ⁠und Nora Buli

Oslo, 09. Okt (Reuters) - Die südafrikanische Juristin und Menschenrechtlerin Navanethem "Navi" Pillay erhält den diesjährigen Friedensnobelpreis. Die 85-Jährige werde für ihren Einsatz für Frieden und Völkerrecht geehrt, teilte das norwegische Nobelkomitee am Freitag in Oslo mit. Pillay war in ihrer Laufbahn unter anderem Richterin am Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) und UN-Menschenrechtskommissarin.

Das Nobelkomitee betonte die Bedeutung einer organisierten internationalen Ordnung. "Das System des Völkerrechts steht unter enormem Druck, und seine Institutionen werden angegriffen", hieß es in ‌der Begründung. "Wir sehen eine Entwicklung hin zu einer Machtpolitik auf Kosten rechtlicher Rahmenbedingungen und des weltweiten Respekts für Recht und Gerechtigkeit. Wann immer Macht vor Recht geht, untergräbt dies Stabilität, Vertrauen und ein friedliches Zusammenleben."

Pillay habe staatliche Stellen und Staatschefs zur Rechenschaft gezogen, ⁠Opfern von Gewalt ⁠und Konflikten Hoffnung gegeben und in ihrer langen Karriere einen klaren moralischen Kompass bewiesen. "Ein roter Faden zieht sich durch ihre gesamte Laufbahn – von ihrer frühen Arbeit bei der Verteidigung von Nelson Mandela und anderen, die sich gegen die Apartheid auflehnten, bis hin zu ihrer Tätigkeit als Richterin in einigen der wichtigsten internationalen Prozesse unserer Zeit", erklärte das Komitee.

INDISCH-TAMILISCHER HERKUNFT

Pillay wurde in Durban in der südafrikanischen Provinz Natal geboren und stammt aus einer Familie indisch-tamilischer Herkunft. 1967 eröffnete sie als erste Frau eine Anwaltskanzlei in Natal und war die erste nicht-weiße Richterin ‌am südafrikanischen Obersten Gericht. Später war sie Richterin an mehreren internationalen Gerichten, neben dem ‌IStGH auch am Internationalen Strafgerichtshof für Ruanda. Von 2008 bis 2014 war sie UN-Hochkommissarin für Menschenrechte. Pillay leitete auch die UN-Untersuchungskommission zu den besetzten palästinensischen Gebieten, die im vergangenen Jahr zu dem Schluss kam, dass Israel im Gazastreifen einen Völkermord begangen habe. Israel wies den Bericht als "skandalös" zurück.

Die Bundesregierung gratulierte Pillay ⁠zur Auszeichnung. Der stellvertretende Regierungssprecher Stefan Meyer sagte in Berlin, Pillay habe über Jahrzehnte hinweg mit großem persönlichen Engagement für Menschenrechte, Gerechtigkeit und ‌die Durchsetzung des Völkerrechts gekämpft. "Ihr Lebenswerk vom Einsatz gegen die Apartheid bis ⁠zu ihrer herausragenden Arbeit für die internationale Strafgerichtsbarkeit und die Vereinten Nationen verdient unsere höchste Anerkennung." Deutschland stehe fest zum Völkerrecht. "Wir gehören zu den wichtigsten Unterstützern des Internationalen Strafgerichtshofs und setzen uns für starke, unabhängige und handlungsfähige internationale Gerichte ein." Das UN-Menschenrechtsbüro in Genf begrüßte die Entscheidung ebenfalls als großartige Nachricht. Es brauche mehr Einsatz und Engagement für die Menschenrechte, hieß ‌es dort.

"KEIN DIREKTER ANGRIFF AUF TRUMP"

Nach Einschätzung des Friedensforschungsinstituts Oslo (Prio) stellt die ⁠Auszeichnung keine direkte Kritik an US-Präsident Donald Trump dar. "Ich ⁠denke, es ist im Allgemeinen eher eine Stärkung der internationalen Rechtsordnung", sagte der kommissarische Prio-Direktor Haakon Gjerlow. "Natürlich könnte sie eine Reaktion auf jemanden sein, der am IStGH tätig war, aber es ist kein direkter Angriff auf Trump." Trump beansprucht den Friedensnobelpreis seit langem für sich, Beobachter räumten ihm bei dem fünfköpfigen Komitee jedoch keine Chancen ein. Im Vorfeld waren zudem der IStGH selbst sowie Papst Leo als mögliche Preisträger genannt worden.

Die Auszeichnung für Pillay ist der fünfte Nobelpreis, der in dieser Woche nach den Ehrungen in den Bereichen Literatur, Chemie, Physik und Medizin bekanntgegeben wurde. Im vergangenen Jahr erhielt die venezolanische Oppositionsführerin Maria Corina Machado den Friedensnobelpreis. Machado schenkte ihre Nobel-Medaille später Donald Trump, was ein Novum in der 125-jährigen Geschichte des Preises war. Die Auszeichnung ist mit zwölf Millionen schwedischen Kronen ⁠dotiert, etwa eine Million Euro entspricht. Der Preis wird am 10. Dezember in Oslo überreicht. Es ist der Todestag des schwedischen Industriellen Alfred Nobel, der die Preise 1895 in seinem Testament stiftete.

(Mitarbeit Terje Solsvik, Nerijus Adomaitis und Tom Little Bearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Jörn Poltz.Bei Rückfragen wenden Sie ‌sich an berlin.newsroom@tr.com)