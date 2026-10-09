Tesla verabschiedet sich in Europa vom Namen "Full Self-Driving"

Reuters · Uhr
Thema: E-MobilitätBatterien
onvista bei Google bevorzugen

Stockholm, ⁠09. Okt (Reuters) - Der US-Elektroautobauer Tesla benennt sein Fahrerassistenzsystem in Europa um und verabschiedet sich von der Bezeichnung "Full Self-Driving". Das System wird ‌auf den Websites in Deutschland, Spanien oder den Niederlanden nun als "Tesla Assisted Driving" beworben. ⁠In ⁠den USA ist weiterhin die Bezeichung "Full Self-Driving" angegeben.

Das deutsche Verkehrsministerium hatte am Dienstag mitgeteilt, dass Tesla angeboten habe, das System in "Tesla Assisted Driving" umzubenennen. Der ‌Name FSD sei irreführend, hieß ‌es, weil es nicht um ein System gehe, das die vollständige Fahraufgabe übernehme. Es ⁠handle sich vielmehr um ein Fahrerassistenzsystem, das ‌bei bestimmten Aufgaben unterstützen ⁠könne. Verkehrsminister Steffen Bilger hatte erklärt, er habe sich im September mit Tesla ausgetauscht und werde sich jetzt ‌dafür einsetzen, dass ⁠das System zeitnah europaweit ⁠genehmigt werde. Bislang ist das System in acht EU-Ländern zugelassen, eine Erlaubnis in der Slowakei wird binnen weniger Tage erwartet.

(Bericht von Prathik Jayaprakash und Marie Mannes, geschrieben von Christina Amann, redigiert von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Tesla

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Frankreichs Haushaltskrise
Wie du einen schwachen Euro im Depot nutzen kannst07. Okt. · onvista
Plus
Trader-Spiel 2026
Turnaround-Chancen: Diese Aktien habe ich bisher gekauft06. Okt. · onvista
Plus
Mehr als KI-Spekulation
Diese drei Robotik-Aktien sind jetzt spannend05. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen