Tourismus verliert im August an Schwung - Aber auf Rekordkurs für 2026

Berlin, ⁠09. Okt (Reuters) - Der Deutschland-Tourismus hat im Ferienmonat August leicht an Fahrt verloren, aber trotzdem einen neuen Rekord für das Gesamtjahr im Visier. Die ‌Beherbergungsbetriebe verbuchten 58,7 Millionen Übernachtungen von Gästen aus dem In- und Ausland und damit 1,1 ⁠Prozent ⁠weniger als im Vorjahresmonat, wie das Statistische Bundesamt am Freitag mitteilte. Grund für den Rückgang ist eine geringere Nachfrage aus dem Inland. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen ‌aus Deutschland sank um 1,6 ‌Prozent auf 48,8 Millionen. Dagegen stieg die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland ⁠um 1,3 Prozent auf 9,9 Millionen.

Trotz des leichten ‌Dämpfers im August verzeichneten ⁠die Statistiker für die Zeit von Januar bis August 2026 einen neuen Rekordwert. Insgesamt buchten die Betriebe in den ersten ‌acht Monaten des ⁠Jahres 340,8 Millionen Übernachtungen ⁠und somit 0,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Der bisherige Rekordwert von 2024 wurde damit um 0,4 Prozent übertroffen. Die Daten erfassen Beherbergungsbetriebe - Hotels, Gasthöfe, Pensionen und Campingplätze - mit mindestens zehn Schlafgelegenheiten.

(Bericht von Klaus Lauer, redigiert von Philipp Krach. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)