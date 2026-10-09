Trading-Chance Gold: Nächste Rallye voraus?

Good to know about: Gold

Das edelste aller Edelmetalle, Gold, nimmt in der Menschheitsgeschichte eine Sonderrolle ein, da es seit Jahrtausenden sowohl als Wertspeicher als auch als unvergängliches Zahlungsmittel dient. Seine Entstehung verdankt das Element extrem energiereichen kosmischen Ereignissen wie der Verschmelzung von Neutronensternen oder Supernova-Explosionen. Die daraus hervorgegangenen Atomschichten wurden bei der Formation der Erde tief im Erdmantel gebunden und stiegen durch vulkanische sowie tektonische Prozesse über Jahrmillionen in die Erdkruste auf. Heutzutage wird es weltweit in tiefen Untertagebauen oder im Tagebau gewonnen, wobei die global mit Abstand größten Fördernationen China, Australien, Russland, die USA und Kanada sind.

Die physikalischen und chemischen Eigenschaften machen dieses Element einzigartig: Es korrodiert nicht, läuft nicht an, weist eine extrem hohe Dichte auf und lässt sich extrem leicht verformen. Aus technischer Sicht verbraucht sich gefördertes Material im Grunde nie; fast das gesamte jemals von Menschen abgebaute Volumen – schätzungsweise rund 210.000 Tonnen – existiert bis heute in Form von Barren, Münzen, Schmuck oder historischen Artefakten.

Auf der Nachfrageseite teilt sich der Markt in drei primäre Verwendungsbereiche auf. Der größte Teil fließt nach wie vor in die globale Schmuckindustrie, wobei Indien und China traditionell die weltweit größten Abnehmer darstellen, da das Edelmetall dort tief in der Kultur verankert ist und als Statussymbol sowie Hochzeitsabsicherung dient. Den zweiten Kernbereich bilden Finanzinvestoren und staatliche Notenbanken, die den Rohstoff als Physisches Investment in Form von Münzen, Barren oder geldpolitischen Währungsreserven halten. Ein kleinerer, aber technologisch hochrelevanter Anteil wird in der Elektronik- und Medizintechnik verarbeitet, etwa für hochpräzise Leiterplatten, Halbleiterkontakte oder in der Zahnmedizin, wo seine herausragende Leitfähigkeit und Oxidationsbeständigkeit unverzichtbar sind.

Die Preisfindung an den internationalen Finanzmärkten wird durch ein komplexes Geflecht fundamentaler Einflussfaktoren gesteuert. Zu den wichtigsten Treibern gehören Realzinsen, US-Dollar-Entwicklungen, Inflationserwartungen sowie geopolitische Krisen. Da das physische Halten keine laufenden Zinserträge wie Dividenden oder Kupons abwirft, steht es in direkter Konkurrenz zu verzinsten Staatsanleihen. Sinkende Realzinsen – also der Nominalzins abzüglich der Inflation – machen den Verzicht auf Zinsen attraktiv und stützen die Notierungen, während hohe Realzinsen tendenziell Druck ausüben. Ebenso existiert eine starke inverse Korrelation zum US-Dollar: Verliert die amerikanische Leitwährung an Wert, verbilligt sich das Edelmetall für Käufer aus anderen Währungsräumen, was die weltweite Nachfrage anzieht. Als klassischer „sicherer Hafen“ gesucht ist es zudem in Zeiten ausgeprägter geopolitischer Spannungen, von Kriegen oder systemischen Bankenkrisen.

In den vergangenen Jahren lässt sich eine bemerkenswerte strukturelle Verschiebung bei den globalen Reserven beobachten. Während westliche Finanzinvestoren zeitweise verstärkt Kapital über börsengehandelte Fonds (ETFs) abzogen, traten die Notenbanken weltweit als historisch aggressive Käufer auf. Über die letzten Jahre hinweg sammelten globale Währungsbehörden weit mehr als tausend Tonnen pro Jahr an, was ein Vielfaches des langjährigen historischen Durchschnitts darstellt. Allen voran haben Schwellenländer wie China, Polen, Indien, die Türkei und weitere Staaten in Osteuropa und Asien ihre Bestände massiv aufgestockt.

Die strategischen Motivationen hinter diesen Käufen sind vielschichtig: Einerseits streben viele Staaten eine breitere Diversifizierung ihrer nationalen Währungsreserven an, um die strategische Abhängigkeit vom US-Dollar zu reduzieren. Andererseits haben das Einfrieren russischer Devisenreserven im Kontext geopolitischer Sanktionen sowie stark steigende Verschuldungsquoten westlicher Industrienationen das Bewusstsein dafür geschärft, dass ein neutraler, frei von Gegenparteirisiken existierender Vermögenswert unersetzbare monetäre Sicherheit bietet. Die weltweiten Reserven bilden somit ein stabiles Fundament, das dem gesamten Edelmetallkomplex auch bei schwankenden privaten Investorenströmen eine langfristig solide Nachfragebasis verleiht.

Was ist der RW Predator?

Die gängigen Indikatoren zeigen Ihnen nicht nur nichts, was Sie nicht auch im bloßen Preis-Chart sehen würden, sondern haben nachweislich überwiegend gar keinen Gewinnvorteil. Anders unsere Eigenentwicklung RW Predator. Was diesen Indikator unterscheidet ist, dass er nicht nach der Höhe und dem Ausmaß einer Bewegung normiert, sondern er in die Struktur der aktuellen Marktgeschehens geht. Grob vereinfacht ausgedrückt und auf das Wesentliche herunter gebrochen misst RW Predator, wie die Kerzen sich derzeit darstellen in Punkto Eröffnung, Schlusskurs und Intraday-Trend. Darum sind es nie „Überkauft-„ oder „Überverkauft-Signale“, sondern Indikationen, die losgelöst sind von der vorherrschenden Volatilität und den aktuellen Trend-Dynamiken.

RW Predator mit weiterem Long-Signal

Unser RW Predator hat derzeit auf Tages- und Wochenbasis (siehe Chart) ein aktives Long-Setup. Die letzten Long-Signale im Wochenchart generierte der Indikator im September 2023, bei zirka 2300 US-Dollar, woraufhin ein Anstieg von etwa 10 Prozent folgte, im September 2024 bei etwa 2500 Dollar, was einen Anstieg bis 3300 US-Dollar nach sich zog und zuletzt im Juni 2026 nahe 4100 US-Dollar. Die unmittelbar folgende Rallye reichte bis 4800 Dollar, ehe ein neuerlicher Abverkauf den Preis abermals in Richtung 4000 US-Dollar drückte.

Nun haben wir ein neuerliches Signal Long in unserem RW Predator. Unterstützt wird dieses von einem Support, der sich aus der Volumen-Analyse für just die Marke von 4100 US-Dollar ergibt. In diesen Tagen und Wochen sollte entsprechend intensiv nach Umkehr-Mustern und bullishen Reversals Ausschau gehalten werden.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Ein selbst entwickelter Indikator, der immer wieder beeindruckende Signale in verschiedensten Märkten, auf unterschiedlichen Zeitebenen generiert. Bei hartnäckigen Bewegungen folgen nicht selten gleich mehrere Signale binnen eines begrenzten Zeitraums. Ähnlich, wie ein Gummiband, wenn man es länger und länger zieht, schnellt der Markt irgendwann dynamisch in die Signal-Richtung. Jahreszeitlich erhöhen die bevorstehenden (kalten) Monate die Wahrscheinlichkeit dafür nochmals deutlich. Wir haben für diese Long-Gelegenheit ein geeignetes Produkt ausgesucht, das wir Ihnen nachfolgend vorstellen möchten.

Turbo Call Optionsschein auf Gold

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Turbo Call Optionsschein des Emittenten Lang & Schwarz ausgewählt. Das Produkt hat seinen Basispreis und die K.O.-Schwelle gleichauf bei 3615,034 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 4200 Dollar entspricht das einem Hebel von 7,43. Um möglichst wenig Kapital zu binden und gleichzeitig die maximal mögliche Hebelwirkung zu erzielen, wählen wir die Produkte stets so aus, dass gilt: Einsatz gleich Risiko. Die WKN lautet LX6MCW.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 4600 und 5200 USD

Unterstützungen: 3900-4000 USD

Turbo Call Optionsschein auf Gold

Basiswert Gold WKN LX6MCW ISIN DE000LX6MCW9 Basispreis 3615,034 USD K.O.-Schwelle 3615,034 USD Typ Turbo Optionsschein Laufzeit open end (endlos) Emittent Lang & Schwarz Hebel 7,43 Stop-Loss Hebelzertifikat 0,20 Euro

Risikowarnung gemäß der BaFin-Allgemeinverfügung vom 15. Oktober 2025: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

* Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.