Trump: Katie Zacharia wird neue Sprecherin des Weißen Hauses
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die frühere Fernsehkommentatorin Katie Zacharia wird neue Sprecherin des Weißen Hauses. "Ich bin zuversichtlich, dass Katie als neue Pressesprecherin des Weißen Hauses starke Ergebnisse für unser Land erzielen wird", teilte US-Präsident Donald Trump auf seiner Plattform Truth Social mit./ngu/DP/he
Das könnte dich auch interessieren
RohstoffeÖlpreise legen deutlich zu - Medienbericht über mögliche US-Angriffegestern, 13:14 Uhr · dpa-AFX
1,3 Prozent Wachstum erwartetBundesregierung legt neue Konjunkturprognose vorgestern, 03:50 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen