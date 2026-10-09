Umfrage: Wirtschaftlicher Druck Leitthema in deutschen Unternehmen

Berlin, 09. ⁠Okt (Reuters) - Wirtschaftlicher Druck und Sparmaßnahmen prägen derzeit in deutschen Firmen das Verhältnis zwischen Führungskräften und Personal. Das gaben 44 Prozent der befragten Unternehmen in der am Freitag veröffentlichten ‌Personalleiterbefragung von Randstad und dem Ifo-Institut an. Mit deutlichem Abstand folgen die Themen Restrukturierung und Stellenabbau, neue Arbeitsmodelle, ⁠Wechsel ⁠in der Führungsebene sowie Innovationen, die jeweils nur zwölf Prozent der Unternehmen als prägend im Arbeitsalltag bezeichnen. "Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten kommt es auf klare Kommunikation an", sagte Ifo-Forscherin Daria Schaller. Wirtschaftlicher Druck als Leitthema dominiert laut ‌der Umfrage in allen Unternehmensgrößen, wiegt ‌aber mit zunehmender Größe schwerer: Bei Unternehmen ab 500 Beschäftigten nennt ihn etwa die Hälfte (52 Prozent) als wichtigsten Einflussfaktor ⁠auf das Verhältnis zwischen Führungskräften und Mitarbeitern, bei Kleinunternehmen ‌mit bis zu 49 Beschäftigten ⁠sind es 42 Prozent. Umgekehrt verhält es sich beim Thema Innovation: Sie prägt das Miteinander in Kleinunternehmen deutlich häufiger (16 Prozent) als in Großunternehmen (6 Prozent).Es gibt ‌kaum Unterschiede, wie verschiedene ⁠Branchen die Bedeutung des Themas ⁠wirtschaftlicher Druck auf den Arbeitsalltag einstufen. Bei den Dienstleistern werden mit 18 Prozent neue Arbeitsmodelle genannt, wie beispielsweise Homeoffice und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz. In der Industrie sind es mit 17 Prozent Restrukturierung und Stellenabbau. Im Handel folgen mit 16 Prozent Innovationen als zweitwichtigstes Thema.

(Bericht von Reinhard Becker, redigiert von Philipp ⁠Krach. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)