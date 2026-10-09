USA verhängen Sanktionen gegen Weltstrafgericht
dpa-AFX · Uhr
WASHINGTON/DEN HAAG (dpa-AFX) - Die US-Regierung hat Sanktionen gegen den Internationalen Strafgerichtshof verhängt. Man werde Transaktionen mit dem Gericht untersagen, seine Ressourcen abschneiden und seine Handlungsfähigkeit einschränken, teilte das US-Außenministerium mit. Zuvor hatte es bereits Sanktionen gegen einzelne Richter und Ankläger gegeben./ab/DP/nas
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