Washington, 09. ⁠Okt (Reuters) - Die Stimmung der Verbraucher in den USA hat sich im Oktober und damit wenige Wochen vor den Zwischenwahlen stärker als erwartet eingetrübt. Das Barometer für die Konsumlaune sank auf 46,3 ‌Zähler, nach 48,1 Punkten im September, wie die Universität Michigan am Freitag mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit ⁠einem ⁠Rückgang auf 47,8 Punkte gerechnet. "Der Frust über die Lebenshaltungskosten wächst weiter, da Verbraucher über das gesamte politische Spektrum hinweg der Ansicht sind, dass sich die wirtschaftliche Entwicklung seit Jahresbeginn abgeschwächt hat", erläuterte Joanne Hsu, die für die Verbraucherumfragen zuständig ‌ist.

Vor den Zwischenwahlen am 3. November setzen ‌die hohen Benzinpreise die Republikaner von US-Präsident Donald Trump unter Druck und gefährden ihre Mehrheit im Kongress. Trump erklärte wiederholt, er erwarte ⁠nach den Wahlen einen deutlichen Rückgang der Ölpreise. Worauf er ‌seine Hoffnung stützt, ist unklar. ⁠Die USA und der Iran haben in den vergangenen Wochen Vorschläge ausgetauscht, um den Krieg zu beenden und die für die globalen Öl- und Gaslieferungen wichtige Straße ‌von Hormus wieder zu öffnen. ⁠Der Iran blockiert die Meerenge ⁠seit Monaten weitgehend.

Trump war im Januar 2025 mit dem Versprechen ins Weiße Haus zurückgekehrt, die Inflation einzudämmen und Kriege im Ausland zu beenden. Bei den Kongresswahlen wollen seine Republikaner knappe Mehrheiten verteidigen. Ein Verlust der Kontrolle über den Senat oder das Repräsentantenhaus könnte Trumps politische Vorhaben in den letzten beiden Jahren seiner Amtszeit erschweren.

(Bericht von Reinhard Becker, ⁠redigiert von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)