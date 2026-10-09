Wien, ⁠09. Okt (Reuters) - In Wien sind in dieser Woche vier ukrainische Staatsbürger unter dem Verdacht der ‌Spionage festgenommen worden. Das bestätigte das österreichische Innenministerium am Freitag der ⁠Nachrichtenagentur ⁠Reuters. Zwei der Verdächtigen seien am Montag festgenommen worden, zwei weitere am Donnerstag, sagte Innenminister Gerhard Karner. "Drei dieser ukrainischen ‌Staatsbürger sind nach wie ‌vor in Haft. Eine Person wurde mittlerweile wieder auf freien ⁠Fuß gesetzt", erklärte der Minister. Die ‌Festnahmen erfolgten dem ⁠Ministerium zufolge im Auftrag der Staatsanwaltschaft Wien. Das Innenministerium lehnte weitere Details mit Verweis ‌auf ⁠die laufenden Ermittlungen ab. ⁠Die Staatsanwaltschaft Wien war für Reuters zunächst nicht zu erreichen.

(Bericht von Francois Murphy, geschrieben von Alexandra Schwarz-Goerlich, redigiert von Jörn Poltz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)