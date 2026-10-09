Berlin, ⁠09. Okt (Reuters) - Volkswagen muss wegen Verstößen gegen Kapitalmarktvorschriften eine Strafe von 1,2 Millionen Euro zahlen. Die Finanzaufsicht Bafin teilte am Freitag ‌mit, Europas größter Autobauer habe gegen die Marktmissbrauchsverordnung verstoßen. Die Prognose von Volkswagen für ⁠das ⁠Geschäftsjahr 2023 habe deutlich über den Markterwartungen gelegen. Die sich darin widerspiegelnde Geschäftserwartung hätte das Unternehmen unverzüglich Ad-hoc mitteilen müssen, hieß es. Stattdessen habe Volkswagen die ‌Insiderinformation lediglich in einer Pressemitteilung ‌veröffentlicht. Der Wolfsburger Dax-Konzern könne Einspruch gegen den Bußgeldbescheid einlegen.

Die Ad-hoc-Regeln schreiben vor, dass ⁠Unternehmen Insiderinformationen sofort veröffentlichen müssen, wenn diese ‌geeignet sind, den Kurs ⁠der Aktien oder anderer Wertpapiere erheblich zu beeinflussen. Dazu zählen auch Geschäftszahlen, die sich deutlich von der Erwartung ‌der Analysten und ⁠anderer Marktteilnehmer unterscheiden. Auf ⁠diese Weise soll verindert werden, dass sich Insider mit ihrem Wissensvorsprung Vorteile beim Handel mit Wertpapieren verschaffen. Bei Verstößen droht eine Geldbuße von bis zu 2,5 Millionen Euro.

(Bericht von Christina Amann, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter Berlin.Newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder Frankfurt.Newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte)