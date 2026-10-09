Wieso der Goldpreis trotz Schuldenkrise so schlecht läuft

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Der 26. Juli 2012 ist verdammt lange her. Der damalige Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, sagte an diesem Tag drei Worte, die Geschichte wurden: "Whatever it takes". Alles, was nötig sei, werde die EZB unternehmen, um den Euro zu erhalten.

Etwas überspitzt könnte man sagen, dass Draghi damit die damals bereits fast drei Jahre dauernde europäische Staatsschulden-Krise beendet hat. Im Zuge der Krise waren die Staatshaushalte gerade südeuropäischer Staaten wie Griechenland stark unter Druck geraten und die Renditen ihrer Staatsanleihen massiv gestiegen. Es stand im Raum, dass einzelne Staaten den Währungsverband verlassen müssen.

Gold lief damals deutlich besser – aus einem Grund

Dazu kam es bekanntlich nicht, Griechenland hat seine Schuldenprobleme in den Griff bekommen. Lange war es deshalb ruhig um die europäischen Staatshaushalte. Doch seit die Renditen an den globalen Anleihemärkten wieder stark steigen, ist die Diskussion um die Stabilität des Euro zurück. Gegenüber dem Dollar notiert die Währung so tief wie zuletzt vor anderthalb Jahren.

Ich habe mir deswegen angeschaut, welche Anlagen sich in der damaligen Krise gut geschlagen haben. Interessanterweise hat in der Zeit zwischen Anfang 2010 und Juli 2012, als Draghi seine drei Worte sprach, Gold klar am stärksten abgeschnitten. Um zwei Drittel legte der Preis des Edelmetalls in Euro gerechnet zu (siehe Grafik oben).

Doch von derartigen Gewinnen ist aktuell mal gar nichts zu sehen: Der Goldpreis notiert inzwischen seit Jahresanfang sogar leicht im Minus und rund 20 Prozent unter dem Jahreshoch.

Woran liegt das? Der entscheidende Unterschied zu damals sind die Zinsen. Denn schon klar: Damals stiegen zwar die Renditen griechischer oder portugiesischer Staatsanleihen massiv an. Die Renditen deutscher und vor allem amerikanischer Staatsanleihen fielen aber.

Konkret: Zwischen Januar 2010 und Juli 2012 sank die US-Treasury-Rendite für zehnjährige Laufzeiten um 2,2 Prozentpunkte auf 1,6 Prozent. Fürs zinslose Gold war das natürlich – zusammen mit den Ängsten um die Staatsfinanzen – ein massiver Boost. Denn wenn die Zinsen fallen, wird Gold relativ zu Anleihen attraktiver.

Dieses Jahr dagegen sind die Renditen der Treasuries um 1,13 Prozentpunkte gestiegen. Das ist schlecht für den Goldpreis. Ist Gold deswegen eine schlechte Anlageklasse? Absolut nicht. Aber: Solange das Zinsumfeld bleibt, wie es ist, wird der Goldpreis seinen damaligen Run nicht wiederholen können. Für eine Absicherung gegen eine Eurokrise taugen Strategien, die von einem fallenden Euro profitieren, besser.

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