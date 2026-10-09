Willkommen zu deinem täglichen Markt-Update mit Martin Goersch. Heute sind unter anderem diese Themen geplant:

Xiaomi: Der nächste große Überraschungserfolg?

Xiaomi sorgt mit seinem Elektroautogeschäft für neue Aufmerksamkeit. Die Nachfrage entwickelt sich bemerkenswert stark und selbst der Vergleich mit etablierten Autobauern wird immer interessanter. Doch Xiaomi hat längst noch mehr vor: KI, eigene Chips und humanoide Roboter könnten die Zukunft des Konzerns entscheidend prägen. Wie groß ist das Potenzial für die Aktie wirklich?

SpaceX: Müssen sich die Telekomriesen Sorgen machen?

Eine neue strategische Entscheidung von SpaceX sorgt für Unruhe unter den größten US-Mobilfunkanbietern. Starlink könnte künftig weit mehr sein als nur ein Satelliteninternetdienst. Welche Veränderungen stehen dem Mobilfunkmarkt bevor, und warum reagieren Anleger bei AT&T, Verizon und T-Mobile so nervös?

Lumentum: Der unterschätzte Profiteur des KI-Booms?

Der Ausbau weltweiter KI-Rechenzentren beschert Lumentum eine außergewöhnliche Nachfrage nach optischen Komponenten. Gleichzeitig eröffnen neue Übertragungstechnologien und mögliche regulatorische Veränderungen zusätzliche Perspektiven. Warum blickt die Wall Street so optimistisch auf den Spezialisten, und wie viel Fantasie steckt noch in der Aktie?