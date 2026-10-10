IRW-News: Battery X Metals Inc: Battery X Metals meldet nach einer Leistungsbewertung an einem einzelnen Elektrofahrzeug mit der neuen, zum Patent angemeldeten Rebalancing-Technologie der nächsten Generation für Lithium-Ionen-Batterien eine geschätzte Erhöhung der Reichweite um ca. 101 Kilometer

IRW-PRESS: Battery X Metals Inc: Battery X Metals meldet nach einer Leistungsbewertung an einem einzelnen Elektrofahrzeug mit der neuen, zum Patent angemeldeten Rebalancing-Technologie der nächsten Generation für Lithium-Ionen-Batterien eine geschätzte Erhöhung der Reichweite um ca. 101 Kilometer

Battery X Metals meldet nach einer Leistungsbewertung an einem einzelnen Elektrofahrzeug mit der neuen, zum Patent angemeldeten Rebalancing-Technologie der nächsten Generation für Lithium-Ionen-Batterien eine geschätzte Erhöhung der Reichweite um ca. 101 Kilometer

Highlights der Pressemitteilung:

1. Battery X Metals meldete eine geschätzte Erhöhung der Reichweite um ca. 101 Kilometer pro Ladung, nachdem eine Leistungsbewertung an einem einzelnen Elektrofahrzeug mittels eines vollständigen Rebalancing-Verfahrens für die Lithium-Ionen-Batterie unter Einsatz seiner zum Patent angemeldeten Rebalancing-Technologie für Lithium-Ionen-Batterien durchgeführt worden war.

2. Die geschätzte Reichweite stieg, wie berichtet, bei einem Leistungstest mit einem einzelnen Elektrofahrzeug von ca. 240 Kilometern auf ca. 341 Kilometer pro Ladung, was einer geschätzten Steigerung von ca. 42 % entspricht, während unter den beobachteten Testbedingungen ca. 85 % der Nennreichweite des Fahrzeugs wiederhergestellt werden konnten.

3. Die Schwankung der Batteriezellenspannung verbesserte sich nach dem Rebalancing-Verfahren und einer vierstündigen Stabilisierungsphase von etwa 41 mV auf etwa 4 mV; dies belegt eine wesentliche Wiederherstellung der Gleichförmigkeit der Zellenspannung und unterstützt weiter das Ziel von Battery X Metals, durch die zum Patent angemeldete Rebalancing-Technologie für Lithium-Ionen-Batterien die verbleibende nutzbare Batteriekapazität zu verbessern und die Notwendigkeit eines vorzeitigen Austauschs des Batteriesatzes zu verringern.

VANCOUVER, British Columbia / 9. Oktober 2026 / IRW-Press / Battery X Metals Inc. (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB:5YW0, WKN:A41RJF) (Battery X Metals oder das Unternehmen), ein auf die Exploration von Ressourcen und Technologien für die Energiewende spezialisiertes Unternehmen, gibt die Ergebnisse der Leistungsbewertung (die Leistungsbewertung) eines einzelnen Elektrofahrzeugs (das Elektrofahrzeug) bekannt; diese Bewertung erfolgte nach Abschluss eines Rebalancing-Verfahrens der Lithium-Ionen-Batterie unter Einsatz der zum Patent angemeldeten Rebalancing-Technologie des Unternehmens der nächsten Generation für Lithium-Ionen-Batterien (die Rebalancing-Technologie). Die Evaluierung wurde von einem internationalen unabhängigen Automobilservicecenter durchgeführt, und die Ergebnisse wurden von Beijing Pengneng Science & Technology Ltd. (BJPN) bereitgestellt, dem strategischen Entwicklungspartner des Unternehmens für Hardware und Software für das Rebalancing von Lithium-Ionen-Batterien.

Die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Ergebnisse veranschaulichen messbare Verbesserungen der geschätzten Reichweite sowie eine gleichförmigere Zellspannung der Batterie unter den spezifischen Betriebsbedingungen, die während der Leistungsbewertung (die Ergebnisse) nach Abschluss eines Rebalancing-Verfahrens für Lithium-Ionen-Batterien unter Verwendung der Rebalancing-Technologie des Unternehmens beobachtet wurden. Die angegebenen Reichweitenwerte basieren auf Schätzungen anhand der Fahrzeugdaten, die vor und nach dem Rebalancing-Verfahren der Lithium-Ionen-Batterie während der Leistungsbewertung erfasst wurden. Das Unternehmen hat die Ergebnisse nicht unabhängig überprüft.

Zusammenfassung der Leistungsdaten

Unter den spezifischen Betriebsbedingungen während der Leistungsbewertung wies das untersuchte Elektrofahrzeug eine geschätzte Erhöhung der Reichweite von ca. 240 Kilometern auf 341 Kilometer pro Ladung auf, was einer geschätzten Verbesserung um ca. 101 Kilometer bzw. 42 % entspricht. Laut der Bewertung durch einen unabhängigen Dritten erreichte das Elektrofahrzeug wieder rund 85 % seiner ursprünglichen, vom Hersteller angegebenen Nennreichweite von etwa 401 Kilometern. Dies geht aus den Angaben des unabhängigen Automobilservicezentrums hervor und zeigt, dass die nutzbare Batterieleistung ohne Austausch des Batteriesystems in erheblichem Umfang wiederhergestellt werden konnte.

Kennzahl Vor dem Rebalancing Nach dem Rebalancing Verbesserung

Geschätzte Reichweite 240 km 341 km +101 km

Maximale Zellspannung 3,231 V 3,341 V -

Minimale Zellspannung 3,190 V 3,337 V -

Zellspannungsdifferenz 41 mV 4 mV 90 % Reduzierung

Neben der geschätzten Steigerung der Reichweite veranschaulichte die Leistungsbewertung eine deutliche Verbesserung der Zellspannungsbalance. Vor dem Rebalancing wies der Batteriesatz eine maximale Zellspannungsvarianz von ca. 41 Millivolt auf. Nach Abschluss des Rebalancing-Vorgangs und einer vierstündigen Stabilisierungsphase verringerte sich die Zellspannungsvarianz auf ca. 4 Millivolt; dies entspricht einer Reduzierung der Spannungsabweichung im Batteriesatz um ca. 90 %. Diese Verbesserung der Spannungsgleichförmigkeit steht im Einklang mit dem Ziel des Unternehmens, natürlich auftretende Ungleichgewichte bei Lithium-Ionen-Zellen auszugleichen, um die verbleibende nutzbare Batteriekapazität zu verbessern und die Notwendigkeit eines vorzeitigen Austauschs der Batteriepacks zu verringern.

Das Rebalancing wurde durch eine direkte physische Schnittstelle mit dem Batteriesatz unter Einsatz der Rebalancing-Technologie des Unternehmens durchgeführt, und zwar ohne Rückgriff auf die standardisierten fahrzeugspezifischen Batterieschnittstellen-Adapter des Unternehmens, die derzeit entwickelt werden, um die Integration in verschiedene Elektrofahrzeugplattformen für den zukünftigen kommerziellen Einsatz zu ermöglichen. Die Ergebnisse sind Ausdruck der unter den spezifischen Testbedingungen zum Zeitpunkt der Leistungsbewertung beobachteten Leistung und können je nach Elektrofahrzeugplattform, Batteriechemie, Batteriezustand, Betriebshistorie, Umgebungsfaktoren und sonstigen Betriebsbedingungen variieren. Die Leistungsbewertung veranschaulicht eine messbare Verbesserung der geschätzten Reichweite, eine wesentliche Wiederherstellung der Gleichförmigkeit der Batteriezellenspannung und eine Wiederherstellung von etwa 85 % der Nennreichweite des Elektrofahrzeugs unter den beobachteten Bedingungen der Leistungsbewertung. Diese Ergebnisse sind Teil des laufenden Programms des Unternehmens für Forschung und Entwicklung und für die Bewertung der Leistung unter realen Bedingungen im Hinblick auf seine Rebalancing-Technologie.

Die hierin veröffentlichten Ergebnisse basieren auf einer Leistungsbewertung eines einzelnen Elektrofahrzeugs, die unter bestimmten Betriebs- und Testbedingungen durchgeführt wurde, und sind möglicherweise nicht repräsentativ für die Leistung aller Fahrzeuge, Batteriechemien, Batteriezustände oder Betriebsumgebungen. Die tatsächlichen Ergebnisse können je nach Fahrzeugplattform, Batteriechemie, Batteriezustand, Betrieb des Batteriemanagementsystems, Lastbedingungen, Betriebshistorie, Fahrverhalten, Umgebungsbedingungen und anderen Faktoren variieren. Dementsprechend sollten die Ergebnisse nicht als Hinweis auf die zu erwartende oder repräsentative Leistung bei anderen Fahrzeugen oder in anderen Betriebsumgebungen interpretiert werden.

Positionierung im Rahmen einer wachsenden Chance für den Lebenszyklus von Batterien

Die weltweite Verbreitung von Elektrofahrzeugen nimmt weiter an Fahrt auf. Die weltweiten Verkäufe von Elektroautos stiegen 2025 gegenüber 2024 um 20 % auf mehr als 20 Millionen Fahrzeuge und machten damit rund 25 % der weltweiten Neuwagenverkäufe aus.1 Dieses anhaltende Wachstum trägt zu einem rasch wachsenden Bestand an installierten Lithium-Ionen-Batterien bei, von denen viele in den kommenden Jahren voraussichtlich die ursprüngliche Herstellergarantie überschreiten werden, da die meisten Hersteller eine Batteriegarantie mit einer Laufzeit von acht Jahren oder 100.000 Meilen - je nachdem, was zuerst eintritt - bieten.2 Mit zunehmendem Alter dieser Fahrzeuge kann ein Ungleichgewicht der Batteriezellen die nutzbare Batteriekapazität und die Batterieleistung verringern, was zu einer reduzierten Reichweite beitragen kann.3

Battery X Metals entwickelt eine zum Patent angemeldete Plattform für das Rebalancing von Lithium-Ionen-Batterien, um die sich bietende Chance im Bereich des Batterielebenszyklus zu nutzen. Anstatt Batteriemodule oder komplette Batteriesätze auszutauschen, bei denen ein Ungleichgewicht der Batteriezellen eine Rolle spielen könnte, ist die Technologie des Unternehmens darauf ausgelegt, die nutzbare Batterieleistung wiederherzustellen, indem das Ungleichgewicht der Zellspannung korrigiert wird, mit dem Ziel, die Nutzung der Batteriekapazität zu optimieren, die Lebensdauer der Batterie zu verlängern und die Notwendigkeit eines vorzeitigen Batteriewechsels zu verringern.

Die hier bekannt gegebenen Ergebnisse sind Teil des laufenden Programms des Unternehmens für Forschung und Entwicklung und für die Leistungsbewertung unter realen Bedingungen im Hinblick auf seine Rebalancing-Technologie. Das Unternehmen beabsichtigt, die Technologie im Rahmen seines laufenden Forschungs- und Entwicklungsprogramms weiter für zusätzliche Batteriechemien und Betriebsbedingungen zu evaluieren.

Das Unternehmen setzt die Evaluierungen für weitere Elektrofahrzeugplattformen, Batteriechemien und Betriebsbedingungen fort, während es sich auf eine breitere Kommerzialisierung zubewegt. Die weiteren Evaluierungen zur genaueren Beurteilung von Leistung und Anwendbarkeit seiner Rebalancing-Technologie für ein breiteres Spektrum an Elektrofahrzeugplattformen und Betriebsbedingungen dauern an.

1 IEA, 2 U.S. News, 3 Eneronix

Über Battery X Metals Inc.

Battery X Metals (CSE:BATX) (OTCQB:BATXF) (FWB: 5YW0, WKN: A41RJF) ist ein Ressourcenexplorations- und Technologieunternehmen für die Energiewende, das sich der Weiterentwicklung der heimischen Exploration von Batterierohstoffen und kritischen Metallen verschrieben hat und gleichzeitig eigene Technologien der nächsten Generation entwickelt. Mit einem diversifizierten 360-Grad-Ansatz für die Batteriemetallindustrie konzentriert sich das Unternehmen auf die Erforschung, Verlängerung der Lebensdauer von Lithium-Ionen-Batterien sowie die Wiedergewinnung und das Recycling von Batteriematerialien. Angesichts der weltweit zunehmenden Verbreitung von Elektrofahrzeugen und der steigenden Nachfrage nach Lösungen für das Batterielebenszyklusmanagement treibt das Unternehmen die Entwicklung seiner zum Patent angemeldeten Technologie zum Zellenausgleich bei Lithium-Ionen-Batterien voran. Bei einer Technologiedemonstration, die in Zusammenarbeit mit dem National Research Council of Canada (NRC) durchgeführt wurde, konnten rund 99 % des durch das Ungleichgewicht der Zellen verursachten Kapazitätsverlusts wiederhergestellt werden. Dabei bestätigte das NRC den anfänglichen und abschließenden Ladezustand der Zellen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte batteryxmetals.com.

Im Namen des Board of Directors

Massimo Bellini Bressi, Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Massimo Bellini Bressi

Chief Executive Officer

E-Mail: mbellini@batteryxmetals.com

Tel: (604) 694-9823

Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf: die Interpretation, Bedeutung und Auswirkungen der Ergebnisse, die aus der Leistungsbewertung eines einzelnen Elektrofahrzeugs abgeleitet wurden; die beobachteten und geschätzten Verbesserungen hinsichtlich der geschätzten Reichweite, der Gleichmäßigkeit der Batteriezellenspannung und der Wiederherstellung der vom Hersteller ursprünglich angegebenen Reichweite des Fahrzeugs nach Abschluss des Batterie-Rebalancing-Verfahrens; die Fähigkeit der firmeneigenen Technologie zum Rebalancing von Lithium-Ionen-Batterien, die nutzbare Batterieleistung, die Nutzung der Batteriekapazität und die Lebensdauer der Batterie durch Korrektur von Ungleichgewichten in den Batteriezellen zu verbessern; die Wiederholbarkeit und Anwendbarkeit der Ergebnisse auf weitere Elektrofahrzeugplattformen, Batteriechemien, Batteriezustände und Betriebsumgebungen; die fortgesetzte Forschung, Entwicklung, Bewertung, Optimierung und Kommerzialisierung der zum Patent angemeldeten Technologie des Unternehmens zum Rebalancing von Lithium-Ionen-Batterien, einschließlich standardisierter fahrzeugspezifischer Batterie-Schnittstellenadapter für einen breiteren kommerziellen Einsatz, sowie die Fähigkeit des Unternehmens, seine Technologie weiterhin auf weiteren Elektrofahrzeugplattformen, Batteriechemien und Betriebsbedingungen zu evaluieren; das erwartete Wachstum der Nachfrage nach Lösungen für den Batterielebenszyklus, da immer mehr Elektrofahrzeuge den ursprünglichen Herstellergarantiezeitraum überschreiten; sowie die übergeordneten Ziele des Unternehmens in Bezug auf die Verlängerung der Batterielebensdauer, das Batterielebenszyklusmanagement, Nachhaltigkeit und die Beteiligung an der globalen Energiewende. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Prognosen des Managements, die zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet werden, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Leistung von Lithium-Ionen-Batterien und ihrer Degradationsmerkmale; der Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Repräsentativität der von Dritten durchgeführten Leistungsbewertung und deren Ergebnisse; der Genauigkeit der vom Fahrzeug gemeldeten geschätzten Reichweitenwerte und der vom Hersteller angegebenen ursprünglichen Reichweite, die in der Leistungsbewertung verwendet wurden; die Fähigkeit der Rebalancing-Technologie des Unternehmens, über verschiedene Elektrofahrzeugplattformen, Batteriechemien, Batteriezustände und Betriebsumgebungen hinweg konsistent zu funktionieren; das anhaltende Wachstum des globalen Marktes für Elektrofahrzeuge; sowie die Fähigkeit des Unternehmens, seine Batterie-Rebalancing-Technologie weiterzuentwickeln, zu bewerten und zu vermarkten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen jedoch naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Schwankungen hinsichtlich Alter, Chemie, Zustand, Gesundheitszustand, Nutzungshistorie und Degradationsmerkmalen der Batterien; Unterschiede in der Fahrzeugkonstruktion, der Batteriearchitektur, den Batteriemanagementsystemen, dem Fahrverhalten, den Ladepraktiken, den Umgebungsbedingungen und den Einsatzzyklen; Einschränkungen im Zusammenhang mit Tests unter bestimmten Betriebsbedingungen; die Abhängigkeit von externen Dienstleistern, Technologiepartnern und Leistungsdaten Dritter; die Möglichkeit, dass die hier beschriebenen Ergebnisse nicht auf weitere Fahrzeuge oder kommerzielle Anwendungen übertragbar sind; Ungenauigkeiten oder Einschränkungen im Zusammenhang mit vom Hersteller oder vom Fahrzeug gemeldeten Reichweitenangaben; technische, konstruktive, betriebliche, fertigungstechnische, regulatorische oder kommerzialisierungsbezogene Herausforderungen; Verzögerungen bei der Entwicklung standardisierter fahrzeugspezifischer Batterie-Schnittstellenadapter oder umfassenderer Kommerzialisierungsinitiativen; Veränderungen der Marktbedingungen, der Kundenakzeptanz oder konkurrierender Technologien; sowie sonstige Risiken im Zusammenhang mit der Entwicklung und Kommerzialisierung neuer sauberer Technologien. Es kann nicht garantiert werden, dass die hier beschriebenen Ergebnisse in zukünftigen Bewertungen oder kommerziellen Anwendungen reproduziert werden, dass vergleichbare Verbesserungen der Batterieleistung oder der geschätzten Reichweite bei weiteren Elektrofahrzeugplattformen oder unter anderen Betriebsbedingungen erzielt werden oder dass das Unternehmen seine firmeneigene Technologie zum Batterie-Rebalancing erfolgreich kommerzialisieren wird. Sofern nicht durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und werden gebeten, die unter dem Unternehmensprofil bei SEDAR+ verfügbaren Unterlagen zur laufenden Offenlegung zu konsultieren, um weitere Risikofaktoren und zusätzliche Informationen zu erhalten.

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