Nach SPD stimmt auch Linke für Koalitionsverhandlungen in MV

SCHWERIN (dpa-AFX) - Nach der SPD hat auch die Linke in Mecklenburg-Vorpommern für Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer rot-rot-grünen Landesregierung gestimmt. Der Landesvorstand fasste den Entschluss am späten Abend nach einer mehrstündigen Online-Sitzung. Die Grünen wollen bei einem Kleinen Parteitag am Samstag in Rostock entscheiden.

Der Vorsitzende des Landesverbandes und der neuen Linken-Fraktion im Landtag, Hennis Herbst, sagte der Deutschen Presse-Agentur, der Beschluss sei einstimmig gefasst worden.

Koalitionsverhandlungen könnten Montag starten

Nach dem Abschluss der zweiwöchigen Sondierungsgespräche am Freitag hatten die Verhandlungsführer von SPD, Linken und Grünen ihren Parteigremien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfohlen. Die SPD stimmte am frühen Abend zu. Landesvorstand, Landesparteirat und Landtagsfraktion waren dazu in Güstrow zusammengekommen.

Stimmen auch die Grünen zu, sollen die Koalitionsverhandlungen am Montag beginnen. Das Ziel ist die erste rot-rot-grüne Landesregierung in der Geschichte des Bundeslandes./ili/DP/zb