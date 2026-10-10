Ray Dalio: Schutzpolster der Börsen vor Zinsanstiegen schrumpft

Der Hedgefonds-Investor Ray Dalio hat davor gewarnt, dass der Druck auf Aktien durch die steigenden Renditen am Bondmarkt weiter zunehmen könnte. Noch hätten die Börsen ein gewisses Schutzpolster, doch das schrumpfe, sagte Dalio am Donnerstag in Singapur gegenüber „CNBC“.

Laut Dalio haben die Börsen den Zinsanstieg bislang gut verkraftet, weil das Gewinnwachstum der Konzerne Aktien relativ zu Anleihen weiter attraktiv erscheinen lasse. Dieser Vorteil werde jedoch abschmelzen, was Aktien verletzlicher gegenüber weiteren Zinsanstiegen mache.

US-Anleihenzinsen so hoch wie seit Jahrzehnten nicht mehr

US-Anleihen rentieren aktuell so stark wie seit über zwei Jahrzehnten nicht mehr. In der Spitze stieg die Umlaufrendite der zehnjährigen Bonds über 5,3 Prozent. Hinter dem Anstieg der Renditen steckt ein Abverkauf der Schuldenpapiere. Höhere Inflationserwartungen, eine steigende Schuldenlast der USA sowie der Kapitalbedarf für den Ausbau von KI-Rechenzentren treiben die Zinsen und den Abverkauf bei Bonds.

Zwischenzeitlich litten die Aktienmärkte immer wieder darunter, insgesamt halten sich die Börsen aber solide. Der tech-lastige Nasdaq 100 und der marktbreite S&P 500 rangieren in den USA sogar auf Rekordniveaus.

„Wir befinden uns in einer Phase, in der die Zinsen noch steigen können, ohne die Aktienmärkte nach unten zu schicken, weil die Gewinne der Unternehmen stark genug wachsen und die Renditeerwartungen hoch genug sind“, so Dalio. „Aber wenn sich dieses Schutzpolster verkleinert, kommen wir in die nächste Phase dieses Zyklus.“

Noch würden Aktien signifikant höhere Renditechancen bieten als Bonds, ergänzte Dalio. Das halte die Nachfrage hoch. Dieser relative Vorteil verschwinde aber, je höher die Aktienkurse und Zinsen steigen, weswegen Aktien höhere Zinsen dann weniger gut verkraften.

Dalio: Stärker auf Cashflows fokussieren

Darüber hinaus warnte der Gründer von Bridgewater Associates, einem der größten Hedgefonds weltweit, vor dem Risiko schwächerer Cashflows, selbst, wenn sich die Gewinne weiter verbessern. Laut Dalio sollten Anleger sich stärker auf Cashflows fokussieren.

„Ich denke, man sollte auf die freien Cashflows achten, nicht nur die Gewinne. Macht ein Unternehmen Gewinne und investiert, generiert damit aber keine Barmittel, können Liquiditätsprobleme entstehen“, so Dalio weiter.

Cashflows sind die tatsächlichen Zahlungsströme eines Unternehmens, also wie viel Geld in die und aus den Kassen fließt. Sie können sich stark von den Gewinnen unterscheiden, weil Gewinne viele nicht-barwirksame Effekte berücksichtigen. Ein Unternehmen kann zudem gleichzeitig Gewinne und Kapitalabflüsse erzielen, etwa aufgrund hoher Investitionen. Der sogenannte freie Cashflow ist der Zuwachs (oder Verlust) an Barmitteln nach nötigen Investitionen und eine besonders beachtete Kennzahl bei Anlegern.

Ob er eine baldige Korrektur bei Aktien erwarte, beantwortete Dalio nicht. Noch sei das Finanzierungsumfeld nicht angespannt genug, um die Kreditvergabe oder den Konsum auszubremsen, ergänzte er aber. Bei Bonds erwartet der Investor indes einen weiteren Abverkauf, bedingt durch den wachsenden Wettbewerb zwischen Regierungen und Unternehmen um frisches Kapital.