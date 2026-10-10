Was die US-Wirtschaft gerade so stark macht

Was für ein Nachrichten-Mix: Irankrieg, Zölle, ein Präsident, der die Notenbank unter Druck setzt. Eigentlich müsste die US-Wirtschaft ins Stolpern geraten. Doch sie tut es nicht. Im Gegenteil läuft es in den USA weiter rund.

Im zweiten Quartal wuchs die US-Wirtschaft auf Jahresrate hochgerechnet um 1,5 Prozent. Für das dritte Quartal rechnet die Commerzbank sogar mit rund vier Prozent. Treiber sind der private Konsum und die Investitionen. Für das Gesamtjahr 2026 erwarten die Commerzbank-Volkswirte ein Plus von 2,4 Prozent. Warum ist die US-Wirtschaft so robust? Ein Blick in die Bilanzen gibt die Antwort.

Alle sparen – nur der Staat nicht

Die Experten von TLR Analytics haben die Bilanzen der US-Wirtschaft auseinandergenommen. Ihr Befund: Bis auf den Bund bauen alle Sektoren Schulden ab. Finanzunternehmen, Industrie, Haushalte, sogar Bundesstaaten und Kommunen. Die Verschuldung außerhalb des Bundes ist von rund 200 auf unter 160 Prozent der Wirtschaftsleistung gefallen.

Kolumne von Heiko Böhmer Wer zahlt die KI-Rechnung? 03.10.2026 · 12:30 Uhr · Heiko Böhmer

Der größere Teil davon ist echte Tilgung. Die Schulden der privaten Haushalte liegen wieder auf dem Stand von 1998. Gleichzeitig wachsen die Vermögen – vor allem dank Aktien, Anleihen und Fonds. Der Schönheitsfehler: Der Zuwachs landet überwiegend beim besonders reichen Teil der Bevölkerung.

Und die Unternehmen? Ihre Gewinne nach Steuern liegen auf Rekordniveau. Trotz eines Steuersatzes von nur rund 22 Prozent nimmt der Fiskus fast so viel Unternehmenssteuern ein wie nie zuvor (Quelle: Federal Reserve Bank of St. Louis). Wer schlanke Bilanzen und volle Kassen hat, investiert. Und genau das passiert gerade.

Nicht nur Rechenzentren

Den Bauboom bei Rechenzentren kennt jeder: Die Ausgaben sind seit 2021 um 823 Prozent auf rund 85 Milliarden Dollar pro Jahr gestiegen. Für die Kraftwerke, die den Strom liefern sollen, fließen annualisiert sogar 186 Milliarden Dollar.

Worüber kaum jemand spricht: die Fabriken. Mit 168 Milliarden Dollar fließt fast doppelt so viel Geld in neue Werke wie in Rechenzentren – 126 Prozent mehr als im Schnitt der Jahre 2015 bis 2020. Auch die Commerzbank stellt fest: Erstmals seit zwei Jahren legen die Investitionen auch außerhalb des KI-Booms zu.

Der Engpass ist der Mensch

Für die aktuelle Lage bedeutet es: es gibt drei Großbaustellen - aber nur einen Arbeitsmarkt. Die Materialpreise liegen über 50 Prozent höher als 2021, die Erzeugerpreise im Bau stiegen binnen eines Jahres um zehn Prozent. Die Zuwanderung sinkt, die Babyboomer gehen in Rente. Das heißt im Klartext: Wachstum ist Arbeitskräfte mal Produktivität. Die Technologie liefert Produktivität. Im Endeffekt fehlen aber die Menschen.

Diesen Preisdruck spürt auch die Notenbank. Ihr bevorzugtes Inflationsmaß lag im Juni bei 3,7 Prozent. Fed-Chef Kevin Warsh hat im September die Leitzinsen auf 3,75 bis 4,00 Prozent angehoben – sehr zum Ärger von Donald Trump. Die Commerzbank erwartet im Dezember einen weiteren Schritt.

Und der Euro?

Die Zinserhöhung hat dem Dollar Unterstützung gegeben. Der Euro pendelt um 1,12 Dollar. Mittelfristig sieht die Commerzbank den Euro aber bei 1,18 Dollar Ende 2027 – weil der politische Druck auf die Fed zurückkehren und viele Staaten Alternativen zum Dollar suchen könnten.

Erstens: Das Fundament der US-Wirtschaft ist solider, als die Schlagzeilen über die Staatsschulden vermuten lassen. Schlanke Bilanzen sind der beste Puffer. Zweitens: Der Investitionsboom ist breiter als die KI-Story. Wer knappe Ressourcen besitzt, hat Preissetzungs-Macht. Drittens: Ein schwächerer Dollar würde Renditen fressen. Wer in US-Aktien investiert, sollte die Währung im Blick behalten.

Kurz: Nicht der Staat trägt die US-Wirtschaft. Sondern Unternehmen und Haushalte, die ihre Hausaufgaben gemacht haben.