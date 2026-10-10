Wochenrückblick – Rekordstände und Sorgen um den Anleihemarkt
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Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wichtig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammengefasst.
Zusammen mit Ihnen wollen wir einen Blick auf die aktuelle Wochenhistorie werfen. Was war wich-tig? Was bewegte den Markt? Wir haben die wichtigsten Ereignisse übersichtlich für Sie zusammen-gefasst.
Die Märkte starteten freundlich in die Woche, bevor steigende Renditen, volatile Ölpreise und neue Sorgen um Europas Staatsfinanzen das Sentiment wieder eintrübten. Die US-Indizes markierten zu Wochenbeginn teilweise noch Rekordstände, gaben zur Wochenmitte zunächst jedoch wieder nach. In Europa sorgten Konjunkturdaten und Sorgen um den Anleihemarkt für gemischte Signale.
Globaler Aktienmarkt – Globaler Aktienmarkt – US-Rekorde zu Wochenbeginn, Europa unter Druck
Die europäischen Aktienmärkte standen im Wochenverlauf unter dem Eindruck höherer Ölpreise und gestiegener Renditen. Der DAX® bewegte sich am Freitagmorgen rund um die Marke von 25.050 Punkten und somit knapp 0.7 Prozent niedriger als noch zum Schlusskurs des Freitags der Vorwoche. Belastend wirkten vor allem die gestiegenen Renditen in Europa, die Debatte um Frankreichs Staatsfinanzen sowie der zeitweise festere Ölpreis. Zwar zeigte sich der deutsche Leitindex am Freitagmorgen etwas stabiler, das Marktbild blieb insgesamt jedoch von Vorsicht geprägt.
In den USA verlief die Handelswoche bislang zweigeteilt. Zu Wochenbeginn erreichten der S&P 500® und der Nasdaq-100® neue Rekordstände. Am Dienstag, den 6. Oktober, stieg der S&P 500® im Handelsverlauf auf ein Rekordhoch von rund 7.844,52 Punkten und schloss bei 7.818,93 Punkten. Der Nasdaq-100® erzielte mit 31.224,47 Punkten ebenfalls einen neuen Rekordschlussstand. Zur Wochenmitte gerieten die US-Aktienmärkte zunächst unter Druck. Steigende US-Staatsanleiherenditen belasteten vor allem wachstumsorientierte Technologiewerte, während der zeitweise höhere Ölpreis die Inflationssorgen zusätzlich verstärkte.
Wichtige Entwicklungen auf politischer Ebene
Die Entwicklungen im Nahen Osten beeinflussten auch in dieser Woche die Märkte. Nach Angaben von Reuters führten Berichte über eine angespannte Sicherheitslage für die Schifffahrt im Golfraum und an der Straße von Hormus zu erhöhter Unsicherheit am Ölmarkt. Da über die Straße von Hormus ein erheblicher Teil des weltweiten Öl- und Treibstoffhandels abgewickelt wird, blieb die Entwicklung der Ölpreise ein wichtiger Marktfaktor. Dies rückte auch die möglichen Auswirkungen auf Inflation und Zinsen erneut in den Blick. Zum Wochenschluss ließ der Preisdruck am Ölmarkt zeitweise nach, die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der globalen Ölversorgung blieb jedoch bestehen.
Zentrale konjunkturelle Ereignisse
In Europa rückte vor allem die fiskalische Lage Frankreichs stärker in den Fokus. Laut Reuters weiteten sich die Risikoaufschläge französischer Staatsanleihen gegenüber deutschen Bundesanleihen auf das höchste Niveau seit der Euro-Schuldenkrise aus. Das belastete auch den Euro, der laut Reuters im Wochenverlauf zeitweise auf 1,1161 USD und damit auf den tiefsten Stand seit 17 Monaten fiel. In Deutschland fielen die Konjunktursignale erneut uneinheitlich aus. Laut Destatis gingen die Auftragseingänge der Industrie im August um 10,6 % zum Vormonat zurück. Die Industrieproduktion stieg im August dagegen um 2,0 % während die Exporte sanken um 0,8 % auf 137,6 Mrd. Euro. Das Bild bleibt damit gemischt: schwächere Auftragseingänge auf der einen, eine höhere Industrieproduktion auf der anderen Seite.
Bedeutende Unternehmensnachrichten
Bei Micron standen sowohl ein mögliches Streikrisiko in Taiwan als auch die Beilegung eines Patentstreits mit Netlist im Fokus. Eine Gewerkschaft am Standort Taoyuan erhielt ein Streikmandat im Streit über Bonuszahlungen. Zudem vereinbarte Micron mit Netlist eine Zahlung von 600 Millionen US-Dollar und eine fünfjährige Patentlizenz.
Die Märkte starteten freundlich in die Woche, bevor steigende Renditen, volatile Ölpreise und neue Sorgen um Europas Staatsfinanzen das Sentiment wieder eintrübten. Die US-Indizes markierten zu Wochenbeginn teilweise noch Rekordstände, gaben zur Wochenmitte zunächst jedoch wieder nach. In Europa sorgten Konjunkturdaten und Sorgen um den Anleihemarkt für gemischte Signale.
Globaler Aktienmarkt – Globaler Aktienmarkt – US-Rekorde zu Wochenbeginn, Europa unter Druck
Die europäischen Aktienmärkte standen im Wochenverlauf unter dem Eindruck höherer Ölpreise und gestiegener Renditen. Der DAX® bewegte sich am Freitagmorgen rund um die Marke von 25.050 Punkten und somit knapp 0.7 Prozent niedriger als noch zum Schlusskurs des Freitags der Vorwoche. Belastend wirkten vor allem die gestiegenen Renditen in Europa, die Debatte um Frankreichs Staatsfinanzen sowie der zeitweise festere Ölpreis. Zwar zeigte sich der deutsche Leitindex am Freitagmorgen etwas stabiler, das Marktbild blieb insgesamt jedoch von Vorsicht geprägt.
In den USA verlief die Handelswoche bislang zweigeteilt. Zu Wochenbeginn erreichten der S&P 500® und der Nasdaq-100® neue Rekordstände. Am Dienstag, den 6. Oktober, stieg der S&P 500® im Handelsverlauf auf ein Rekordhoch von rund 7.844,52 Punkten und schloss bei 7.818,93 Punkten. Der Nasdaq-100® erzielte mit 31.224,47 Punkten ebenfalls einen neuen Rekordschlussstand. Zur Wochenmitte gerieten die US-Aktienmärkte zunächst unter Druck. Steigende US-Staatsanleiherenditen belasteten vor allem wachstumsorientierte Technologiewerte, während der zeitweise höhere Ölpreis die Inflationssorgen zusätzlich verstärkte.
Wichtige Entwicklungen auf politischer Ebene
Die Entwicklungen im Nahen Osten beeinflussten auch in dieser Woche die Märkte. Nach Angaben von Reuters führten Berichte über eine angespannte Sicherheitslage für die Schifffahrt im Golfraum und an der Straße von Hormus zu erhöhter Unsicherheit am Ölmarkt. Da über die Straße von Hormus ein erheblicher Teil des weltweiten Öl- und Treibstoffhandels abgewickelt wird, blieb die Entwicklung der Ölpreise ein wichtiger Marktfaktor. Dies rückte auch die möglichen Auswirkungen auf Inflation und Zinsen erneut in den Blick. Zum Wochenschluss ließ der Preisdruck am Ölmarkt zeitweise nach, die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der globalen Ölversorgung blieb jedoch bestehen.
Zentrale konjunkturelle Ereignisse
In Europa rückte vor allem die fiskalische Lage Frankreichs stärker in den Fokus. Laut Reuters weiteten sich die Risikoaufschläge französischer Staatsanleihen gegenüber deutschen Bundesanleihen auf das höchste Niveau seit der Euro-Schuldenkrise aus. Das belastete auch den Euro, der laut Reuters im Wochenverlauf zeitweise auf 1,1161 USD und damit auf den tiefsten Stand seit 17 Monaten fiel. In Deutschland fielen die Konjunktursignale erneut uneinheitlich aus. Laut Destatis gingen die Auftragseingänge der Industrie im August um 10,6 % zum Vormonat zurück. Die Industrieproduktion stieg im August dagegen um 2,0 % während die Exporte sanken um 0,8 % auf 137,6 Mrd. Euro. Das Bild bleibt damit gemischt: schwächere Auftragseingänge auf der einen, eine höhere Industrieproduktion auf der anderen Seite.
Bedeutende Unternehmensnachrichten
Bei Micron standen sowohl ein mögliches Streikrisiko in Taiwan als auch die Beilegung eines Patentstreits mit Netlist im Fokus. Eine Gewerkschaft am Standort Taoyuan erhielt ein Streikmandat im Streit über Bonuszahlungen. Zudem vereinbarte Micron mit Netlist eine Zahlung von 600 Millionen US-Dollar und eine fünfjährige Patentlizenz.
SAP hat eine Vereinbarung zur Übernahme von TechWolf, einem Anbieter einer KI-gestützten Plattform zur Analyse von Arbeits- und Kompetenzdaten, getroffen. Die Technologie soll in SAPs SuccessFactors-Portfolio integriert werden und unter anderem die Bereiche Personalplanung, Weiterbildung, interne Mobilität und Organisationsentwicklung unterstützen. Nach Angaben von SAP soll die Verbindung mit den bestehenden KI- und HR-Lösungen künftig fundiertere Entscheidungen über Kompetenzentwicklung, Personaleinsatz und die Gestaltung von Arbeitsrollen ermöglichen. Der Abschluss der Transaktion wird vorbehaltlich üblicher Bedingungen und regulatorischer Genehmigungen im vierten Quartal 2026 erwartet; finanzielle Details wurden nicht veröffentlicht.
Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat Bayers ergänzenden Zulassungsantrag für das Medikament Kerendia zur Behandlung von erwachsenen Patienten mit chronischer Nierenerkrankung ohne Diabetes offiziell zur Prüfung angenommen.
Das war es auch schon mit dem Wochenrückblick. Sie interessieren sich neben interessanten News über den Kapitalmarkt auch für Technische Analyse? Dann schauen Sie doch auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort veröffentlichen wir regelmäßig Ausgaben von „Jörgs Chartschule“.
Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de.
Quelle: HSBC
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Herausgeber: HSBC Continental Europe S.A., Germany, Hansaallee 3, 40549 Düsseldorf
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