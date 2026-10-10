Wochenrückblick – Rekordstände und Sorgen um den Anleihemarkt

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Die Märkte starteten freundlich in die Woche, bevor steigende Renditen, volatile Ölpreise und neue Sorgen um Europas Staatsfinanzen das Sentiment wieder eintrübten. Die US-Indizes markierten zu Wochenbeginn teilweise noch Rekordstände, gaben zur Wochenmitte zunächst jedoch wieder nach. In Europa sorgten Konjunkturdaten und Sorgen um den Anleihemarkt für gemischte Signale.Die europäischen Aktienmärkte standen im Wochenverlauf unter dem Eindruck höherer Ölpreise und gestiegener Renditen. Der DAX® bewegte sich am Freitagmorgen rund um die Marke von 25.050 Punkten und somit knapp 0.7 Prozent niedriger als noch zum Schlusskurs des Freitags der Vorwoche. Belastend wirkten vor allem die gestiegenen Renditen in Europa, die Debatte um Frankreichs Staatsfinanzen sowie der zeitweise festere Ölpreis. Zwar zeigte sich der deutsche Leitindex am Freitagmorgen etwas stabiler, das Marktbild blieb insgesamt jedoch von Vorsicht geprägt.In den USA verlief die Handelswoche bislang zweigeteilt. Zu Wochenbeginn erreichten der S&P 500® und der Nasdaq-100® neue Rekordstände. Am Dienstag, den 6. Oktober, stieg der S&P 500® im Handelsverlauf auf ein Rekordhoch von rund 7.844,52 Punkten und schloss bei 7.818,93 Punkten. Der Nasdaq-100® erzielte mit 31.224,47 Punkten ebenfalls einen neuen Rekordschlussstand. Zur Wochenmitte gerieten die US-Aktienmärkte zunächst unter Druck. Steigende US-Staatsanleiherenditen belasteten vor allem wachstumsorientierte Technologiewerte, während der zeitweise höhere Ölpreis die Inflationssorgen zusätzlich verstärkte.Die Entwicklungen im Nahen Osten beeinflussten auch in dieser Woche die Märkte. Nach Angaben von Reuters führten Berichte über eine angespannte Sicherheitslage für die Schifffahrt im Golfraum und an der Straße von Hormus zu erhöhter Unsicherheit am Ölmarkt. Da über die Straße von Hormus ein erheblicher Teil des weltweiten Öl- und Treibstoffhandels abgewickelt wird, blieb die Entwicklung der Ölpreise ein wichtiger Marktfaktor. Dies rückte auch die möglichen Auswirkungen auf Inflation und Zinsen erneut in den Blick. Zum Wochenschluss ließ der Preisdruck am Ölmarkt zeitweise nach, die Unsicherheit über die weitere Entwicklung der globalen Ölversorgung blieb jedoch bestehen.In Europa rückte vor allem die fiskalische Lage Frankreichs stärker in den Fokus. Laut Reuters weiteten sich die Risikoaufschläge französischer Staatsanleihen gegenüber deutschen Bundesanleihen auf das höchste Niveau seit der Euro-Schuldenkrise aus. Das belastete auch den Euro, der laut Reuters im Wochenverlauf zeitweise auf 1,1161 USD und damit auf den tiefsten Stand seit 17 Monaten fiel. In Deutschland fielen die Konjunktursignale erneut uneinheitlich aus. Laut Destatis gingen die Auftragseingänge der Industrie im August um 10,6 % zum Vormonat zurück. Die Industrieproduktion stieg im August dagegen um 2,0 % während die Exporte sanken um 0,8 % auf 137,6 Mrd. Euro. Das Bild bleibt damit gemischt: schwächere Auftragseingänge auf der einen, eine höhere Industrieproduktion auf der anderen Seite.Bei Micron standen sowohl ein mögliches Streikrisiko in Taiwan als auch die Beilegung eines Patentstreits mit Netlist im Fokus. Eine Gewerkschaft am Standort Taoyuan erhielt ein Streikmandat im Streit über Bonuszahlungen. Zudem vereinbarte Micron mit Netlist eine Zahlung von 600 Millionen US-Dollar und eine fünfjährige Patentlizenz.