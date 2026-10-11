Expertin: Trumps Diesel-Deal wird Preise nicht signifikant ändern

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

KÖLN (dpa-AFX) - Die Diesel-Vereinbarung von US-Präsident Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin wird nach Ansicht der IW-Ökonomin Samina Sultan weder an Tankstellen in den USA noch in Deutschland zu niedrigeren Preisen führen.

Die sofort zugesagte Menge von mehr als 300.000 Tonnen Diesel sei zu wenig, um einen großen Unterschied zu machen, sagte Sultan der Deutschen Presse-Agentur. "Der Weltmarktpreis wird sich nicht signifikant ändern", sagte die Expertin vom Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln.

Nach Angaben der US-Energiebehörde EIA liegt der Verbrauch von Diesel und anderen Destillat-Kraftstoffen in den USA derzeit bei durchschnittlich rund 3,77 Millionen Barrel täglich. Das entspricht umgerechnet etwa 500.000 Tonnen. Eine Menge von 300.000 Tonnen würde damit rechnerisch den US-Verbrauch für gut 14 Stunden decken.

US-Präsident Donald Trump hatte nach einem Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin eine Vereinbarung zu Lieferungen von Diesel aus Russland verkündet. Die USA wollen dafür vorübergehend Sanktionen gegen russischen Diesel aufheben. Trump steht in den USA angesichts gestiegener Spritpreise vor den wichtigen Zwischenwahlen in weniger als einem Monat stark unter Druck. Sultan sprach angesichts dessen von einer eher "symbolischen Handlung".

Bei weiteren Lieferungen sei zudem fraglich, inwiefern Russland überhaupt liefern könne. In den vergangenen Monaten verstärkte die Ukraine ihre Angriffe auf Objekte der Ölindustrie in Russland. Die Folgen sind dort deutlich spürbar./cab/DP/zb

Artikel teilen:

Das könnte dich auch interessieren

Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehenheute, 07:30 Uhr · Acatis
Plus
Frankreichs Haushaltskrise
Wie du einen schwachen Euro im Depot nutzen kannst07. Okt. · onvista
Plus
Trader-Spiel 2026
Turnaround-Chancen: Diese Aktien habe ich bisher gekauft06. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen