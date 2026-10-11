Huthi: Saudi-Arabien greift Flughafen von Sanaa an

SANAA/RIAD (dpa-AFX) - Nach der tödlichen Attacke auf dem Flughafen von Riad hat Saudi-Arabien nach Angaben der Huthi-Miliz den Flughafen der jemenitischen Hauptstadt Sanaa angegriffen. Saudische Kampfjets hätten den Airport bombardiert, berichtete die von den Huthi kontrollierte Nachrichtenagentur Saba. Über Opfer oder Schäden gab es zunächst keine Angaben. Saudi-Arabien äußerte sich zunächst nicht.

Die Huthi kontrollieren die Stadt und weite Gebiete im Nordjemen und entlang der Westküste seit rund zehn Jahren und nach ihrer jüngsten Offensive.

Der Angriff scheint eine direkte Reaktion Saudi-Arabiens zu sein auf den schweren Angriff in der saudischen Hauptstadt Riad. Dort wurden durch einen Angriff, für den Saudi-Arabien die Huthi verantwortlich machte, mindestens zwölf Menschen getötet und mehr als 300 weitere verletzt. Es war der bisher schwerste Angriff am Flughafen King Chalid.

Mit saudischen Angriffen am Flughafen von Sanaa war der Konflikt des Königreichs mit der von Iran unterstützten Miliz im Juli erneut entflammt. Mit den Luftangriffen wollte Saudi-Arabien verhindern, dass ein aus dem Iran kommendes Flugzeug in Sanaa landet. Seitdem kommt es zunehmend zu gegenseitigen Angriffen und schweren Kämpfen beider Seiten und verbündeter Milizen im Jemen./jot/DP/he