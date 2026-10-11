Polens Polizei: Offenbar Anschlag auf Regierungschef geplant

WARSCHAU (dpa-AFX) - Polens Polizei hat nach Angaben des Innenministeriums Hinweise auf einen möglichen geplanten Anschlag auf Regierungschef Donald Tusk und Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz erhalten. Daher sei für Sonntag eine Krisensitzung mit Vertretern der Geheimdienste einberufen worden, schrieb die Sprecherin des Innenministeriums in Warschau auf X. Weitere Details wurden zunächst nicht bekannt. Das EU- und Nato-Land Polen ist ein wichtiger westlicher Verbündeter der von Russland angegriffenen Ukraine. Es fühlt sich auch selbst von Moskau bedroht und rüstet deshalb massiv auf./dhe/DP/zb