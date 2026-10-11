Saudi-Arabien: Zwölf Tote bei Angriff auf Flughafen in Riad
dpa-AFX · Uhr
RIAD (dpa-AFX) - Bei einem Angriff auf den Hauptflughafen der saudischen Hauptstadt Riad sind nach Angaben der staatlichen Luftfahrtbehörde zwölf Menschen getötet worden. 309 weitere wurden demnach verletzt, einige schwebten am Samstagabend in Lebensgefahr./toz/DP/zb
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