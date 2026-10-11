Weg frei für Koalitionsverhandlungen über Rot-Rot-Grün in MV

dpa-AFX · Uhr
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ROSTOCK (dpa-AFX) - Nach SPD und Linken haben in Mecklenburg-Vorpommern auch die Grünen für Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer rot-rot-grünen Landesregierung gestimmt. Einen entsprechenden Beschluss fasste ein Kleiner Parteitag in Rostock. Die Verhandlungen sollen am Montag beginnen./hr/DP/zb

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