„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen

Die Eurozone hat eine Besonderheit. Dies wird in diesen Tagen am Beispiel von Frankreich wieder deutlich. Es gibt Staaten, die sich in ihrer eigenen Währung verschulden, und die aufgrund dessen praktisch gesehen nicht pleitegehen können, weil sie das Geld, in dem sie sich verschulden, ja ganz einfach drucken können. Man denkt hier zuallererst an die USA, aber auch an Großbritannien und Japan.

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