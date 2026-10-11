PlusKolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehen
Acatis · Uhr
Frankreichs Anleihen handeln mit enormen Risikoaufschlägen zu anderen Euro-Ländern, weil die Angst umgeht, der Staat könne in eine Pleite rutschen. Doch seit 2012 sollte eigentlich klar sein, dass diese Gefahr nur in der Theorie besteht.
Die Eurozone hat eine Besonderheit. Dies wird in diesen Tagen am Beispiel von Frankreich wieder deutlich. Es gibt Staaten, die sich in ihrer eigenen Währung verschulden, und die aufgrund dessen praktisch gesehen nicht pleitegehen können, weil sie das Geld, in dem sie sich verschulden, ja ganz einfach drucken können. Man denkt hier zuallererst an die USA, aber auch an Großbritannien und Japan.
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