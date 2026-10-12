Absatzschwund bei Volkswagen beschleunigt sich

Frankfurt, ⁠12. Okt (Reuters) - Die Nachfrageschwäche bei Fahrzeugen von Volkswagen verschärft sich. Der konzernweite Absatz sei im dritten Quartal um 14,3 Prozent ‌auf 1,88 Millionen Fahrzeuge zurückgegangen, teilte der Wolfsburger Autobauer am Montag mit. Der ⁠schwächste ⁠Markt war erneut China, wo die Verkäufe um 38,5 Prozent einbrachen. Lediglich in Zentral- und Osteuropa verbuchte der Dax-Konzern ein Mini-Plus von 1,4 Prozent.

Für die ‌ersten neun Monate des ‌laufenden Jahres summiere sich der Absatz auf 6,01 Millionen Fahrzeuge. Dies sei ein Minus ⁠von neun Prozent. Das China-Geschäft schrumpfte in ‌diesem Zeitraum um ⁠rund 30 Prozent.

Auf Markenebene mussten Volkswagen und Audi im dritten Quartal jeweils Rückgänge von knapp 20 Prozent hinnehmen. ‌Skoda konnte ⁠den Absatz stabil halten. ⁠Ein Lichtblick war dagegen die Nutzfahrzeugsparte Traton. Sie wuchs um gut zehn Prozent.

An der Börse legten die Papiere von Volkswagen zu Handelsbeginn 1,4 Prozent zu.

(Bericht von Hakan Ersen, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich ⁠bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)