AEVIS VICTORIA SA / Schlagwort(e): Partnerschaft

AEVIS VICTORIA SA – Swiss Medical Network geht im Tessin eine Partnerschaft mit PHOENIX Pharma Switzerland ein



12.10.2026 / 17:40 CET/CEST





Medienmitteilung

Freiburg, 12. Oktober 2026

AEVIS VICTORIA SA – Swiss Medical Network geht im Tessin eine Partnerschaft mit PHOENIX Pharma Switzerland ein

AEVIS VICTORIA SA (AEVIS) gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Swiss Medical Network eine Partnerschaft mit PHOENIX Pharma Switzerland eingeht. Die BENU-Apotheken im Tessin werden in Rete Sant'Anna integriert, das integrierte Versorgungsnetz von Swiss Medical Network, das seit Januar 2025 im Kanton tätig ist.

VIVA-Versicherte im Tessin können sich ab sofort direkt an eine BENU-Apotheke wenden, wenn sie eine Erstberatung sowie Dienstleistungen in den Bereichen Prävention, Impfungen, Raucherentwöhnung und Überwachung der korrekten Medikamenteneinnahme in Anspruch nehmen möchten. Dies erfolgt in Abstimmung mit ihrem Hausarzt, der weiterhin die zentrale Ansprechperson im Behandlungsprozess bleibt.

Rete Sant'Anna vereint die medizinischen Zentren Centromedico, angeschlossene Haus- und Fachärzte sowie die Spitäler von Swiss Medical Network. Die BENU-Apotheken bieten einen zusätzlichen Zugang zum Versorgungsnetz.

«Diese Partnerschaft mit einem Apothekennetz stellt einen wichtigen Schritt bei der Umsetzung unserer Strategie der integrierten Versorgung dar. Gleichzeitig stärkt sie die Nähe zu den Patienten und die Koordination der Versorgung zu deren Gunsten», erklärt Fabrice Zumbrunnen, CEO von AEVIS.

Für weitere Informationen

AEVIS VICTORIA SA Medien- und IR-Beauftragte: c/o Dynamics Group, Zürich

Marion Schihin, msc@dynamicsgroup.ch, +41 79 705 88 15

Séverine Van der Schueren, svanderschueren@aevis.com, +41 79 635 04 10

Über AEVIS VICTORIA SA - Investing for a better life

AEVIS VICTORIA SA investiert in Healthcare, Lifestyle und Infrastruktur. Die wichtigsten Beteiligungen von AEVIS VICTORIA bestehen aus Swiss Medical Network Holding SA (76.3%, direkt und indirekt), der einzigen privaten Klinikgruppe der Schweiz mit Präsenz in allen drei Sprachregionen; aus MRH Switzerland AG, einer Hotelkette mit elf Hotels in der Schweiz und im Ausland, aus Infracore AG (22.6%, direkt und indirekt), einem auf Spital- und Gesundheitsinfrastruktur spezialisierten Unternehmen mit Börsenkotierung (INFRAC.SW), aus Swiss Hotel Properties AG, einem auf Hotelinfrastruktur spezialisierten Unternehmen, sowie aus NESCENS SA, einer Marke für Prävention und «better aging». AEVIS VICTORIA ist an der SIX Swiss Exchange im Swiss Reporting Standard unter dem Kürzel AEVS.SW kotiert. www.aevis.com.

Ende der Medienmitteilungen

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2414332 12.10.2026 CET/CEST