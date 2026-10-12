AKTIE IM FOKUS: Talfahrt von Aroundtown geht weiter - Goldman stuft ab
dpa-AFX · Uhr
FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Abstufung hat am Montag die Talfahrt der Aktien von Aroundtown verstärkt. Die Papiere des Immobilienkonzerns verloren im frühen Handel 2,4 Prozent auf 1,44 Euro. Damit waren sie im MDax unter den schwächsten Werten und notieren auf dem tiefsten Stand seit mehr als drei Jahren.
Goldman Sachs hatte die Titel von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Höhere Finanzierungskosten dürften den Gewinn belasten, so Analyst Jonathan Kownator. Sein Kursziel für Aroundtown senkte er von 1,80 auf 1,30 Euro. Dies ist das tiefste Kursziel am Markt./ajx/mis
Das könnte dich auch interessieren
Aktien Frankfurt Ausblick: Dax setzt sich von 25.000 Punkten weiter nach oben abheute, 06:19 Uhr · dpa-AFX
UBS hebt Kursziel auf 71 EuroSalzgitter-Aktie springt nach Hochstufung zweistellig an09. Okt. · dpa-AFX
Plus-Analysen
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehengestern, 07:30 Uhr · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße