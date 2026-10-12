AKTIE IM FOKUS: Talfahrt von Aroundtown geht weiter - Goldman stuft ab

dpa-AFX · Uhr
onvista bei Google bevorzugen

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Abstufung hat am Montag die Talfahrt der Aktien von Aroundtown verstärkt. Die Papiere des Immobilienkonzerns verloren im frühen Handel 2,4 Prozent auf 1,44 Euro. Damit waren sie im MDax unter den schwächsten Werten und notieren auf dem tiefsten Stand seit mehr als drei Jahren.

Goldman Sachs hatte die Titel von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Höhere Finanzierungskosten dürften den Gewinn belasten, so Analyst Jonathan Kownator. Sein Kursziel für Aroundtown senkte er von 1,80 auf 1,30 Euro. Dies ist das tiefste Kursziel am Markt./ajx/mis

Artikel teilen:
EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Aroundtown
M
MDAX

Das könnte dich auch interessieren

UBS hebt Kursziel auf 71 Euro
Salzgitter-Aktie springt nach Hochstufung zweistellig an09. Okt. · dpa-AFX
Salzgitter-Aktie springt nach Hochstufung zweistellig an
Weitere Artikel
Plus-Analysen
Plus
Kolumne von Stefan Riße
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehengestern, 07:30 Uhr · Acatis
Plus
Frankreichs Haushaltskrise
Wie du einen schwachen Euro im Depot nutzen kannst07. Okt. · onvista
Plus
Trader-Spiel 2026
Turnaround-Chancen: Diese Aktien habe ich bisher gekauft06. Okt. · onvista
Alle Plus-Analysen