Aktien New York Schluss: Techwerte vor Berichtssaison unter Druck - Dow legt zu

dpa-AFX · Uhr
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NEW YORK (dpa-AFX) - Zu Beginn einer ereignisreichen Woche haben die Anleger an den US-Börsen vorsichtig agiert. Kurz vor dem Start der Berichtssaison der Unternehmen gaben die wichtigsten Aktienindizes am Montag überwiegend nach. Technologiewerte litten unter anhaltenden Gewinnmitnahmen bei den Aktien von Chipherstellern. Ansonsten mangelte es angesichts des Feiertages "Columbus Day" insgesamt an Impulsen, zumal der Anleihenmarkt zu Wochenbeginn geschlossen blieb.

Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,71 Prozent auf 30.664,70 Punkte nach unten. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,06 Prozent auf 7.807,24 Zähler nach. Er hatte am Dienstag noch ein Rekordhoch erreicht. Der Leitindex Dow Jones Industrial hingegen legte um 0,38 Prozent auf 51.850,55 Punkte zu./la/he

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