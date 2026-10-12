Alexander Schweitzer wird neuer Bundesarbeitsminister
Reuters · Uhr
Berlin, 12. Okt (Reuters) - Der rheinland-pfälzische SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Schweitzer wird neuer Bundesarbeitsminister. Das bestätigte die SPD auf Anfrage von Reuters. Schweitzer soll Bärbel Bas folgen, die als Arbeitsministerin am Montagmorgen zurückgetreten war.
(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte).)
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