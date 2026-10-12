Berlin, ⁠12. Okt (Reuters) - Der rheinland-pfälzische SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander ‌Schweitzer wird neuer Bundesarbeitsminister. Das ⁠bestätigte ⁠die SPD auf Anfrage von Reuters. Schweitzer soll ‌Bärbel Bas ‌folgen, die als Arbeitsministerin ⁠am Montagmorgen ‌zurückgetreten war.

(Bericht ⁠von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin ‌Dörr. ⁠Bei Rückfragen ⁠wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und ⁠Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)