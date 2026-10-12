ANALYSE-FLASH: Berenberg belässt Nordex auf 'Buy' - Ziel 58 Euro

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Thema: Erneuerbare Energien
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HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nordex nach Auftragszahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 58 Euro belassen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum habe die Gesamtleistung der bestellten Windkraftanlagen um rund 30 Prozent zugelegt, schrieb Richard Dawson in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit gut 2,8 Gigawatt liege diese zudem über der - allerdings "dünnen" - Konsensschätzung von 2,5 Gigawatt./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 05:56 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

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