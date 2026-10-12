ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Verbio auf 40 Euro - 'Buy'

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FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Verbio vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 42 auf 40 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Im Vergleich zum Vorquartal dürfte das operative Ergebnis (Ebitda) des Betreibers von Bioraffinerien um ein Viertel zurückgegangen sein, schrieb Manuela Stuerzer in einem Ausblick am Montag. Ein Grund hierfür seien niedrigere Preise für Bioethanol./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:08 / CET

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