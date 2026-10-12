ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Nordex auf 'Buy' - Lobt Auftragseingang
dpa-AFX · Uhr
Thema: Erneuerbare Energien
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nordex auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Analyst Constantin Hesse attestierte dem Hersteller von Windkraftanlagen in einer ersten Reaktion am Montag einen starken Auftragseingang im dritten Quartal. Die Gesamtleistung der bestellten Anlagen liege um fast 30 Prozent über dem Wert des Vorjahresquartals und um 13 Prozent über der Konsensschätzung./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Das könnte dich auch interessieren
ROUNDUP: Nordex verzeichnet im Quartal deutlich mehr Aufträge - Aktie legt zuheute, 08:32 Uhr · dpa-AFX
ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research senkt Ziel für Verbio auf 40 Euro - 'Buy'heute, 07:50 Uhr · dpa-AFX
Plus-Analysen
„Whatever It Takes“: Frankreich wird sicher nicht pleitegehengestern, 07:30 Uhr · Acatis
PlusKolumne von Stefan Riße