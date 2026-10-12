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Studie von Bain & Company

Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzen

onvista · Uhr
Thema: KI

Über eine Billion Dollar soll 2026 in KI-Infrastruktur fließen. Damit sich das rechnet, müssen die Umsätze in Zukunft optimistische Prognosen noch übertreffen.

Quelle: Dilok Klaisataporn/Shutterstock.com
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Praktisch alle paar Wochen wirft irgendein Spielverderber inmitten schöner, KI-befeuerter Kursgewinne wieder eine simple Frage auf: Wie soll sich dieser Boom am Ende bloß rechnen? Auch onvista-Kolumnist Heiko Böhmer machte erst vor kurzem darauf aufmerksam, dass sich neue Datencenter, Chips und Netzwerke bilanziell (noch) größtenteils auf der Kostenseite widerspiegeln.

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