Analysten sehen 2,7-Billionen-Lücke bei KI-Umsätzen

Praktisch alle paar Wochen wirft irgendein Spielverderber inmitten schöner, KI-befeuerter Kursgewinne wieder eine simple Frage auf: Wie soll sich dieser Boom am Ende bloß rechnen? Auch onvista-Kolumnist Heiko Böhmer machte erst vor kurzem darauf aufmerksam, dass sich neue Datencenter, Chips und Netzwerke bilanziell (noch) größtenteils auf der Kostenseite widerspiegeln.

Weiterlesen mit onvista Plus Dein Vorsprung an der Börse Mit Plus alle Analysen und Investmentideen freischalten. Trends früher erkennen, Chancen am Markt nutzen. Alle Plus-Artikel im Web & App

Wissensvorsprung durch Analysen und Marktberichte

Trading-Setups & Investmentideen

Neukundenangebot: 7 Tage kostenlos testen, danach nur 14,90€/Monat 7 Tage kostenlos testen Du hast bereits ein Abo? Einloggen