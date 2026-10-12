Bas tritt als Arbeitsministerin und SPD-Vorsitzende zurück

Berlin, ⁠12. Okt (Reuters) - Bärbel Bas hat überraschend ihren Rücktritt als SPD-Co-Vorsitzende und Bundesarbeitsministerin bekanntgegeben. "Nach dem Tod meiner Stieftochter habe ich festgestellt, dass ‌ich Zeit brauche, um die Trauer zu verarbeiten", schrieb Bas in einem von der ⁠SPD-Spitze verbreiteten ⁠Schreiben am Montagmorgen. Diese Zeit wolle sie sich ausreichend nehmen. "Darüber hinaus muss ich leider feststellen, dass die öffentlichen Angriffe auf mich, leider auch aus den Reihen ‌des Koalitionspartners, in dieser für ‌mich persönlich schwierigen Zeit weiter forciert wurden", kritisierte sie zugleich. "Da ich momentan nicht die ⁠Kraft aufbringen kann, kurzfristig meine Regierungs- und ‌Parteiarbeit vollumfänglich auszuüben, habe ⁠ich mich entschieden, beide Ämter aufzugeben", erklärte Bas. "Deshalb habe ich meinen Co-Vorsitzenden und Vizekanzler Lars Klingbeil darüber informiert, dass ‌ich mein ⁠Amt als Parteivorsitzende mit dem ⁠heutigen Tag niederlege. Gleichzeitig habe ich den Bundeskanzler gebeten, mich aus dem Amt der Bundesministerin für Arbeit und Soziales zu entlassen." Sie werde ihr Bundestagsmandat aber weiter behalten.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)