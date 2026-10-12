Bas tritt als Parteichefin und Ministerin zurück

dpa-AFX · Uhr
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BERLIN (dpa-AFX) - Bärbel Bas tritt als Arbeitsministerin und als SPD-Chefin zurück. Sie begründete den Schritt in einer öffentlichen Mitteilung mit dem Tod ihrer Stieftochter und mit öffentlichen Angriffen auf sich, auch aus den Reihen des Koalitionspartners, der Union./tam/DP/mis

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