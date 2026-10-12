Briefporto kann so stark steigen wie noch nie

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Quelle: dpa-AFX
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1,14 Euro pro Brief möglich

Bonn (dpa) - Der Briefversand wird sich in Deutschland aller Voraussicht nach so stark verteuern wie noch nie. Die Bundesnetzagentur veröffentlichte ihren Plan, dem zufolge das Briefporto zum Januar 2027 um 20,35 Prozent steigen kann.

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