Dax höher erwartet - IWF und Automobilindustrie im Blick

Frankfurt, ⁠12. Okt (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten. Am Freitag hatte der deutsche Leitindex ‌1,1 Prozent höher geschlossen. Mit 25.087,27 Zählern eroberte er die psychologisch wichtige 25.000-Punkte-Marke zurück. Im ⁠Plus schlossen ⁠auch andere europäische Börsen und die Wall Street. Die Anleger dies- und jenseits des Atlantiks schöpften erneut Hoffnung, dass sich die Lage an den Energie- und Anleihemärkten stabilisiert. Die Ölpreise ‌verzeichneten zum Wochenschluss zwar ein ‌leichtes Plus, doch die Renditen mehrerer Staatsanleihen gaben nach

Im Fokus in der neuen Woche stehen weiterhin der ⁠Krieg im Nahen Osten, die hohen Energiekosten, die ‌weltweit steigenden Zinsen und ⁠die hohe Staatsverschuldung mancher Länder.

• Am Montag beginnt in Bangkok die siebentägige Jahrestagung des Internationalen Währungsfonds (IWF) und der Weltbank, bei der diese ‌Themen im Mittelpunkt ⁠stehen werden.

• Auf der Pariser ⁠Automobilmesse zeichnet sich ein Kräftemessen zwischen europäischen und chinesischen Konzernen ab.

• Die Anleger blicken zudem auf die Absatzzahlen von Volkswagen.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 25.087,27

EuroStoxx50 6.173,37

EuroStoxx50-Future 6.195,00

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Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 51.654,95 +0,8%

Nasdaq

S&P 500 7.811,54 +0,6%

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Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei Kein Handel

Shanghai 3.809,92 -0,1%

Hang Seng 24.245,81 +0,1%

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Kerstin Dörr. ⁠Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)