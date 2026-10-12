Dax im Plus erwartet – Ölpreise geben nach

Der Dax dürfte am Montag an seinen freundlichen Wochenausklang vom Freitag anknüpfen. Etwas nachgebende Ölpreise und Anleiherenditen helfen. Der Broker IG Markets berechnete den deutschen Leitindex gut eine Stunde vor dem Xetra-Handel mit einem Plus von 0,5 Prozent auf 25.217 Zähler. Damit bleibt er über der runden Marke von 25.000 Punkten, die er in der vergangenen Woche zeitweise unterschritten hatte.

Nach oben stellt der Bereich um 25.500 Punkte eine Hürde dar. Die Berichtssaison in den USA und dann auch in Europa steht vor ihrem Beginn. Stratege Mislav Matejka von JPMorgan glaubt, dass die Ergebnisse der Unternehmen den Märkten Unterstützung geben. Am Montag dürfte es unternehmens- und konjunkturseitig noch ruhig zugehen. Im Wochenverlauf rücken dann vor allem Inflationsdaten aus den USA in den Fokus, die für den Kurs der US-Notenbank wichtig sind.

USA: Gewinne

Leicht sinkende Ölpreise und nachlassende Sorgen über die Nachhaltigkeit des Investitionsbooms im Bereich Künstlicher Intelligenz (KI) haben den US-Aktienmärkten am Freitag Rückenwind gegeben. Zurückgehende geopolitische Spannungen im Nahen Osten hellten die Anlegerstimmung auf. US-Präsident Donald Trump hatte versichert, dass die Vereinigten Staaten vor den Zwischenwahlen im November keinen Angriff auf den Iran starten würden. Er verwies zudem auf "produktive Gespräche" mit dem Iran.

Der Dow Jones Industrial gewann 0,8 Prozent auf 51.655 Punkte. Auf Wochensicht hat der Index damit um knapp ein Prozent zugelegt. Der marktbreite S&P 500 stieg am Freitag um 0,6 Prozent auf 7.812 Zähler. Für den Nasdaq 100 ging es um 0,5 Prozent auf 30.883 Punkte aufwärts, nachdem er tags zuvor wegen KI-Ängsten um bis zu zwei Prozent eingeknickt war. Damit hat der technologielastige in der abgelaufenen Handelswoche leicht zugelegt.

Asien: Kein Handel in Japan

An den Börsen im asiatisch-pazifischen Raum hat sich zum Wochenstart eher wenig getan. Etwas niedrigere Ölpreise und Anleiherenditen stützten die Kurse teils. Anleger warten auf die in dieser Woche langsam Fahrt aufnehmende Berichtssaison der Unternehmen zum dritten Quartal und auf Inflationsdaten aus den USA. Die Preisdaten sind wichtig für den geldpolitischen Kurs der US-Notenbank, die die Leitzins in diesem Jahr wohl noch einmal anheben wird.

Während in Japan wegen eines Feiertages nicht gehandelt wurde, stieg der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,2 Prozent. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen notierte zuletzt 0,4 Prozent im Minus. Etwas nach unten ging es auch in Indien und deutlicher in Südkorea. Die australische Börse legte zu.

Index Punkte Veränderung Hang Seng 24.251 + 0,17 Prozent CSI 300 4.297 - 0,44 Prozent Kospi 6.422 - 3,08 Prozent

Renten

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 121,21 + 0,11 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,47 - 0,020 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 5,25 + 0,015 Prozentpunkte

Devisen

Rohöl

Sorte Kurs Veränderung Brent 103,43 Dollar - 1,29 Dollar WTI 90,39 Dollar - 1,46 Dollar

Umstufungen von Aktien

- GOLDMAN SENKT AROUNDTOWN AUF 'SELL' (NEUTRAL) - ZIEL 1,30 (1,80) EUR

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR LEG IMMOBILIEN AUF 44,30 (50,20) EUR - 'NEUTRAL'

- GOLDMAN SENKT ZIEL FÜR VONOVIA AUF 18,40 (21,20) EUR - 'NEUTRAL'

- JEFFERIES SENKT ZIEL FÜR KION AUF 37 (43) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR HAPAG-LLOYD AUF 90 (75) EUR - 'UNDERWEIGHT'

(mit Material von dpa-AFX)

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