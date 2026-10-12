Dax Chartanalyse 12.10.2026

Dax setzt seine Erholung fort und erreicht 25.260 Punkte

onvista · Uhr

Der Dax setzt seine Erholung zum Wochenstart fort. Sinkende Ölpreise unterstützen den Anstieg über 25.200 Punkte. Nun rückt die nächste Widerstandszone in den Fokus.

Jemand prüft Kurse auf seinem Smartphone.
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Dax Rückblick

Der Dax startet mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Handelswoche. Bereits in der Vorbörse zeichnete sich eine Fortsetzung der Erholung vom Freitag ab. Nach dem Xetra-Start setzte sich die Aufwärtsbewegung fort und führte den Index am Vormittag bis in den Bereich um 25.260 Punkte. Damit hat der Dax die Marke von 25.200 Punkten zurückerobert und sich deutlich von den Tiefständen der vergangenen Woche entfernt. Sie bilden nun einen klassischen Support-Bereich aus.

Unterstützung kommt vor allem vom fallenden Ölpreis. Sinkende Energiepreise entlasten die Unternehmen und verringern zugleich die Inflationssorgen. Auch die Wall Street lieferte in der Vorwoche positive Impulse. Sowohl der Nasdaq als auch der S&P 500 erreichten neue Rekordstände. Diese Stärke der US-Aktienmärkte bildet einen wichtigen Hintergrund für die aktuelle Erholung im Dax.

Dax Chartanalyse

Im Chart der Haupthandelszeiten von 9.00 Uhr bis 17.30 Uhr fällt besonders die Stabilisierung im Bereich zwischen 24.800 und 24.850 Punkten auf. Diese Unterstützungszone wurde in der vergangenen Woche mehrfach getestet. Von dort entwickelte sich die aktuelle Gegenbewegung, die am Freitag begann und heute deutlich an Dynamik gewinnt.

Dax Chartanalyse 12.10.2026
Quelle: Tradingview

Mit dem Anstieg über 25.200 Punkte rückt nun die Widerstandszone zwischen 25.350 und 25.380 Punkten in den Fokus. Dieser Bereich spielte bereits Ende September eine wichtige Rolle und wurde zuletzt am 7. Oktober unterschritten. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber könnte weiteres Potenzial bis 25.450 Punkte eröffnen.

Wichtige Dax Marken

Auf der Unterseite dient zunächst die Marke von 25.200 Punkten als Orientierung. Darunter wären Rücksetzer bis 25.100 Punkte möglich. Erst ein erneuter Rückgang unter 25.000 Punkte würde die aktuelle Erholung deutlich infrage stellen und die Unterstützungszone um 24.800 Punkte wieder in den Fokus rücken. Dies ist in der folgenden Tabelle noch einmal vermerkt.

Dax Unterstützungen:25.170 intraday25.080 Supportlevel Freitag
Dax Widerstände:25.260 intraday25.350 markantes Hoch Vorwoche
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Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DU9Q2A) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 10,00 (Stand: 12.10.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 22.707,40 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.
Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DN57TA) von DZ BANK investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 12.10.2026), die K.O.-Schwelle liegt bei 27.759,88 Punkten bei unbegrenzter Laufzeit.

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