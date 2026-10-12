Was bewegt die Aktie?

Der Aktienkurs von Meta ist bis zum 24. September sehr dynamisch gestiegen. Der Kurs lief in wenigen Tagen von unter 550 auf über 750 US-Dollar. Damit hat die Aktie einen großen Teil der positiven Erwartungen an die neue KI-App vorweggenommen. Gleichzeitig wirkt die Bewertung nach diesem Sprung deutlich anspruchsvoller, auch wenn Meta im Vergleich zu den meisten anderen Hyperscalern günstiger erscheint.

Die neuen App-Daten erklären den Druck auf die Aktie. In der Woche bis zum 7. Oktober gingen die Downloads um über acht Prozent zurück. Die durchschnittlichen Appbewertungen lagen nur noch bei 674 pro Tag und damit um über elf Prozent unter der Vorwoche. Nach dem sehr starken Start der App ist so ein Rückgang plausibel, weil viele interessierte Nutzer sie direkt zu Beginn ausprobiert haben.

Entscheidend bleibt die Frage, wie viel Zahlungsbereitschaft aus der kostenlosen Nutzung entsteht. Solange eine App kostenlos ist, probieren Nutzer neue Funktionen leichter aus. Sobald ein monatlicher Preis dazukommt, steigt die Hürde. Für einfache Aufgaben wie Flugtickets suchen oder Onlinepreise vergleichen könnten viele Nutzer weiterhin eigene Wege wählen.

Deshalb war der Anstieg aus kurzfristiger Sicht zu stark. Rückläufige Downloads allein bilden aber eine schwache Basis für ein großes negatives Urteil über Meta. Die App war neu, das erste große Interesse lag nahe, und der Markt hatte den positiven Faktor bereits kräftig eingepreist. Die aktuelle Bewegung passt daher eher zu einer normalen Korrektur nach einem sehr schnellen Kursanstieg als zu einer grundsätzlich veränderten Lage.

Charttechnik

Charttechnisch liegt zunächst ein Test knapp unter 700 US-Dollar nahe. Dort befindet sich das Doppelhoch, an dem die Meta-Aktie zuvor bereits deutlich gefallen war, bevor am Folgetag ein dynamischer Anstieg folgte.

Wenn die Aktie unter den Start der Momentumbewegung fällt, steigt die Wahrscheinlichkeit für einen Rückgang in Richtung des Gaps bei 600 US-Dollar oder zumindest in die Zone von 615 bis 620 US-Dollar. Eine Abwärtsbewegung knapp unter 700 US-Dollar mit anschließendem Anstieg würde die kurzfristige Übertreibung verringern und eine bessere Ausgangsbasis schaffen.

Martins Einschätzung

Der schnelle Anstieg war kurzfristig zu stark. Die Korrektur wirkt deshalb gesund, solange sie sich im Rahmen der genannten Marken bewegt.

Langfristig bleibt die Ausgangsbasis positiv. Das Basisszenario ist eine bullische Konsolidierung mit anschließender Fortsetzung des Momentums nach oben.